السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

توغل إسرائيلي جديد في جنوب سوريا يطال حوض اليرموك

سوريا
سوريا
18 حجم الخط

توغلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي اليوم السبت قوامها 20 جنديا معززين بالمركبات في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا.

توغل إسرائيلي

وأوضح رئيس بلدية قريتي عابدين ومعرية، موفق محمود، لوكالة "سانا": "إن قوة احتلال مؤلفة من 20 جنديا وثلاث سيارات هاي لوكس وسيارة جيب عسكرية، تمركزت في المنطقة الواقعة بين القريتين بين الساعة السادسة والثامنة والنصف صباحا، ثم انسحبت".

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من توغل إسرائيلي آخر في قريتي عين الزيوان وسويسة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأكدت وكالة "سانا" أن إسرائيل "تواصل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين".

وأكدت سوريا باستمرار رفضها لأي وجود عسكري إسرائيلي على أراضيها، مشددةً على أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري "باطلة ولاغية ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا للقانون الدولي".

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ردع هذه الممارسات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى التزاماتها بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توغل إسرائيلي حوض اليرموك سوريا جنوب سوريا درعا

مواد متعلقة

"قسد": دمشق أخلّت ببنود الاتفاق ودخلت قبل اكتمال انسحاب مقاتلينا

قوات سوريا الديمقراطية تنفي منع المدنيين من النزوح من مدينة دير حافر

تطورات الوضع بسوريا، قسد تغلق معبر دير حافر بريف حلب الشرقي

الشرع: جزء من ثروات سوريا يذهب إلى حزب العمال الكردستاني عبر قسد

الشرع متهما "قسد" بتوسيع مناطق سيطرتها: سوريا لا تحتاج لإراقة قطرة دم

ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية