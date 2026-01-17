السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المحكمة الإدارية العليا: 5 شروط يجب أن تتحقق قبل معاقبة الموظف تأديبيٱ

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، عددا من المبادئ القضائية التى يتعين على المحاكم التأديبية الأخذ بها في حالة إدانة الموظف العمومي، وجاءت تلك الميادئ كتالتالي:

 

الشروط التى يجب توافرها قبل معاقبة الموظف 

اولا: يجب ان تبنى ادانة الموظف على اليقين وليس الشك.

ثانيا: لا يجوز الاخد بشهادة الشاكي لأنه بحكم المنطق في موضع الخصم الذي لابد انه يدين خصمه فلا تؤخذ كدليل للادانه

ثالثا: يكون التحقيق باطلا ان لم يتحقق شرطين مواجهة الموظف بالمخالفه التي ارتكبها ومكانها وزامنها والشرط الثاني تمكينه من الدفاع باي طريقه طالما كانت مشروعه

رابعا: اتاحة الفرصه للموظف من مواجة شهود الاثبات او النفي لمناقشتهم في شهادتهم.

 

خامسا: لا يجوز الاخذ بشهادة الشهود كدليل في مخالفة يلزم لاثباتها مستندات او ادله مكتوبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الموظف العمومى أحكام المحكمة الإدارية العليا

مواد متعلقة

بعد مفاجأة "مفوضي الدولة"، اليوم، منعطف جديد في دعوى إلغاء تصاريح سفر النساء إلى السعودية

غدا، نظر دعوى إلغاء تصاريح سفر النساء للسعودية

مجلس الدولة يختتم البرنامج التدريبي للحوكمة الرقمية لدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد

ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية