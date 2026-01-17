المحكمة الإدارية العليا: 5 شروط يجب أن تتحقق قبل معاقبة الموظف تأديبيٱ

18 حجم الخط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، عددا من المبادئ القضائية التى يتعين على المحاكم التأديبية الأخذ بها في حالة إدانة الموظف العمومي، وجاءت تلك الميادئ كتالتالي:

الشروط التى يجب توافرها قبل معاقبة الموظف

اولا: يجب ان تبنى ادانة الموظف على اليقين وليس الشك.

ثانيا: لا يجوز الاخد بشهادة الشاكي لأنه بحكم المنطق في موضع الخصم الذي لابد انه يدين خصمه فلا تؤخذ كدليل للادانه

ثالثا: يكون التحقيق باطلا ان لم يتحقق شرطين مواجهة الموظف بالمخالفه التي ارتكبها ومكانها وزامنها والشرط الثاني تمكينه من الدفاع باي طريقه طالما كانت مشروعه

رابعا: اتاحة الفرصه للموظف من مواجة شهود الاثبات او النفي لمناقشتهم في شهادتهم.

خامسا: لا يجوز الاخذ بشهادة الشهود كدليل في مخالفة يلزم لاثباتها مستندات او ادله مكتوبه.

