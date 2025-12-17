الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نظام غذائي صحى ومتوازن ينقص وزنك 7 كيلو فى الشهر

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
18 حجم الخط

إنقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على وزن مثالي وصحة جيدة، لذا يجب اتباع نظام غذائي متوازن.

وتحرص الفتيات اللاتى يتابعن أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، على الالتزام بها للحصول على أفضل النتائج وإنقاص الوزن سريعا.

نظام غذائي لإنقاص الوزن 

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظام غذائي لإنقاص الوزن من 6 لـ 7 كيلو في الشهر، والهدف منه، تنظيم الوجبات وتقليل الجوع، ورفع معدل الحرق، وتقليل الدهون خاصة منطقة البطن.

أولا وجبة الإفطار:-

  • 2 بيضة مسلوقة وقطعة جبنة قليلة الدسم و2 ثمرة خيار
  • أو فول بدون زيت (5 معالق) و½ رغيف بلدي وليمون
  • أو زبادي يوناني وملعقة شوفان وفراولة
  • أو توست بني وملعقة زبدة فول سوداني وتفاحة

السناك الأول

  • كوب فشار
  • 2 ثمرة كيوي
  • 3 تمرات وشاي بدون سكر
نظام غذائي لإنقاص الوزن 
نظام غذائي لإنقاص الوزن 

ثانيا وجبة الغداء

  • صدور فراخ مشوية وطبق خضار مشوى و5 ملاعق رز
  • أو كفتة مشوية وسلطة خضراء و½ طبق مكرونة مسلوقة
  • أو سمك فيليه مشوي وأرز بسمتي (4 ملاعق) وخضار سوتيه
  • أو علبة تونة دايت وذرة وعيش سن

السناك الثاني

  • كوب لبن دايت
  • أو مكعبين شوكولاتة دارك
  • أو تفاحه او جوافه

ثالثا وجبة العشاء

  • اومليت خضار و2 توست بني
  • أو سلطة تونة بدون زيت وخيار
  • أو علبة زبادي وملعقة بذور الشيا
  • أو جبنة قريش وطماطم وخيار

ملاحظات

  • اشربي 2 إلى 3 ليتر مياه
  • امشي 20 إلى 30 دقيقة يوميا
  • أن يكون العشاء قبل النوم بساعتين
  • تقليل السكر والدقيق الأبيض تماما
txt

مشروبات تقلل الشهية قبل الأكل، لإنقاص الوزن بدون ريجيم

txt

ريجيم السعرات الحرارية بطريقة ذكية لإنقاص الوزن بدون حرمان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقاص الوزن نظام غذائي متوازن لإنقاص الوزن نزول الوزن صحة الصحة الدكتورة أحمد عبد الناصر

مواد متعلقة

نصائح للفتيات المراهقات، لمواجهة زيادة الوزن الشتوية

هل الجينات مسئولة عن زيادة الوزن؟ أخصائي يجيب

مشروب طبيعي يقاوم الالتهابات بالجسم وينقص الوزن

الأكثر قراءة

باريس سان جيرمان بطلا لـ كأس الإنتركونتيننتال بالفوز على فلامنجو بركلات الترجيح

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على تالافيرا بثنائية في الشوط الأول

إخماد حريق نشب داخل مطعم شهير بجسر السويس

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

بعد تجديد نفي زيادة الأسعار، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء

جار الفنانة نيفين مندور يروى اللحظات الأخيرة في حياتها (فيديو)

"الوطنية للانتخابات" تحقق في صحة فيديو متداول بالغربية بشأن توجيه الناخبين

باريس سان جيرمان وفلامنجو يحتكمان لركلات الترجيح لحسم بطل كأس الإنتركونتيننتال

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يحسم الجدل: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا (فيديو)

5 روايات تاريخية عن ضريح أم الغلام في مصر

بالآيات، معاني الرزق في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads