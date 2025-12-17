نظام غذائي صحى ومتوازن ينقص وزنك 7 كيلو فى الشهر

18 حجم الخط

إنقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على وزن مثالي وصحة جيدة، لذا يجب اتباع نظام غذائي متوازن.

وتحرص الفتيات اللاتى يتابعن أنظمة غذائية لإنقاص الوزن، على الالتزام بها للحصول على أفضل النتائج وإنقاص الوزن سريعا.

نظام غذائي لإنقاص الوزن

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظام غذائي لإنقاص الوزن من 6 لـ 7 كيلو في الشهر، والهدف منه، تنظيم الوجبات وتقليل الجوع، ورفع معدل الحرق، وتقليل الدهون خاصة منطقة البطن.

أولا وجبة الإفطار:-

2 بيضة مسلوقة وقطعة جبنة قليلة الدسم و2 ثمرة خيار

أو فول بدون زيت (5 معالق) و½ رغيف بلدي وليمون

أو زبادي يوناني وملعقة شوفان وفراولة

أو توست بني وملعقة زبدة فول سوداني وتفاحة

السناك الأول

كوب فشار

2 ثمرة كيوي

3 تمرات وشاي بدون سكر

نظام غذائي لإنقاص الوزن

ثانيا وجبة الغداء

صدور فراخ مشوية وطبق خضار مشوى و5 ملاعق رز

أو كفتة مشوية وسلطة خضراء و½ طبق مكرونة مسلوقة

أو سمك فيليه مشوي وأرز بسمتي (4 ملاعق) وخضار سوتيه

أو علبة تونة دايت وذرة وعيش سن

السناك الثاني

كوب لبن دايت

أو مكعبين شوكولاتة دارك

أو تفاحه او جوافه

ثالثا وجبة العشاء

اومليت خضار و2 توست بني

أو سلطة تونة بدون زيت وخيار

أو علبة زبادي وملعقة بذور الشيا

أو جبنة قريش وطماطم وخيار

ملاحظات

اشربي 2 إلى 3 ليتر مياه

امشي 20 إلى 30 دقيقة يوميا

أن يكون العشاء قبل النوم بساعتين

تقليل السكر والدقيق الأبيض تماما

