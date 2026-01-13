خطة من 3 مراحل لإنقاص الوزن وحرق الدهون

18 حجم الخط

إنقاص الوزن أمر ضرورى للعديد من الفتيات للتخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق ومثالى يساعدهن فى ارتداء الملابس بجميع أنواعها.

والأهم من ذلك فإن إنقاص الوزن يعنى التخلص من أمراض عديدة أبرزها السكر والضغط وغيرهم، لذا يجب الاهتمام بإنقاص الوزن.

خطة من 3 مراحل لإنقاص الوزن

ويقول الدكتور محمد الطويل اخصائي التغذية الرياضية، إن هناك خطة من 3 مراحل يجب الالتزام بها لإنقاص الوزن وحرق الدهون، وهى كالتالى:-

المرحلة الأولى تغيير العادات بدون حرمان

تقليل السكر قدر الإمكان.

عدم تناول مشروبات غازية أو عصائر صناعية.

عدم خلط الدهون على النشويات في نفس الوجبة لأنها سبب رئيسي لتخزين الدهون في الجسم.

شرب 2 ليتر ماء يوميا على الاقل.

التركيز على البروتين في كل وجبة مثل البيض أو الدجاج أو السمك أو العدس أو الفول.

تناول الخضروات كثيرا مسلوقة أو مطهوة بزيت الزيتون.

استبدال الخبز الأبيض بخبز الشعير أو الكامل

المرحلة الثانية الحفاظ على نشاط الجسم

ممارسة رياضة المشي 30 دقيقة يوميا، يمكن تقسيمها على 3 مرات اذا لزم الأمر عشر دقائق مشي سريع في المنزل بعد كل وجبة.

عدم الجلوس أكثر من ساعة متواصلة، حيث يجب التحرك لمدة 5 دقائق بعد كل ساعة.

المرحلة الثالثة نظام غدائي بسيط

وجبة الإفطار، بيضتان مسلوقتان وسلطة خضراء وزيت الزيتون، أو ٢ ل ٣ بيض مقلي في السمن البلدي الحيواني أو الزبد البلدي الطبيعي، أو سلطة خضراء بزيت زيتون، أو خمس ملاعق فول بليمون وكمون وملح خفيف وزيت زيتون وسلطة خضراء أو كوب شاي بدون سكر أو بسكر ستيفيا دايت.

بعد الفطور بثلاث ساعات، حفنة اللوز مع كوب شاي بدون سكر أو بسكر دايت ستيفيا.

وجبة الغداء، صدر الدجاج مشوي أو سمك وسلطة خضراء وقليل من الأرز الكامل، أو كوب شوربة عدس بدون دهون ونصف رغيف بلدي بالردة وسلطة خضراء بدون زيوت.

وجبة العشاء، زبادي طبيعي أو يوناني لايت وثمرة فاكهة، أو كوب فشار بدون زيت بالمايكرويف أو على النار وثمرة فاكهة، أو زبادي كامل الدسم وبيضة مسلوقة وسلطة، أو ملعقة كبيرة جبن قريش أو جبن طبيعي 100% كامل الدسم بزيت الزيتون وسلطة.

