سلامة الغذاء تضبط 300 كيلو لحوم فاسدة في حملة على محال الفيوم

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الفيوم الفيوم، حملة على الأسواق ومحال بيع الأغذية، شارك فيها مديريتا التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري، شملت أسواق مدينة الفيوم، تهدف إلى ضبط الأسواق وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، ومجابهة جشع بعض التجار.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 300 كيلو جرام منتجات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي "كفتة وعجينة حواوشي" بمنطقة الصوفي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

استمرار الحملات على الأسواق ومحال الأغذية

وقال الدكتور هلال رمضان مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالفيوم، إن الهيئة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية الاستباقية بكافة مراكز وقرى المحافظة، للتحقق من تطبيق منشآت تداول الغذاء لأعلى معايير السلامة، وصولًا إلى تقديم منتج آمن وصحي للمواطن المصري ومنع التلاعب بصحة وسلامة المستهلكين.

اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الفذاء

يذكر أن هيئة سلامة الغذاء أصبحت الجهة المنوط بها وحدها التفتيش والضبطية القضائية، وسحب العينات للتحليل المعملي، وتحرير المحاضر، واتخاذ قرارات الإغلاق أو الإيقاف بحق المنشآت المخالفة، مع انتهاء كامل لصلاحيات مفتشي وزارة الصحة في التفتيش على المنشآت الغذائية، وهذا التطور يستند إلى القانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء كهيئة خدمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بهدف توحيد جهة الرقابة على الغذاء وإنهاء التداخل بين الجهات الرقابية المختلفة.

لا يقتصر التحول على نقل جهة الاختصاص بالتفتيش علي الاغذية الي الهيئة فقط، بل يعكس تغييرًا جوهريًا في فلسفة الرقابة الغذائية، حيث تعتمد الهيئة على منظومة حديثة قائمة على تقييم المخاطر، والزيارات الدورية المجدولة، واستخدام قوائم فحص علمية دقيقة، وسحب عينات منتظمة لضمان الرقابة المستمرة على سلاسل تداول الغذاء من المصدر وحتى المستهلك.

