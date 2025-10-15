الخميس 16 أكتوبر 2025
محافظات

التحفظ على مكرونة فاسدة داخل مصنع تعبئة في حملة تموينية بالفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم،  حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار. والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم ، إن الحملة تمكنت من ضبط  صاحب أحد المخازن لتعبئة المكرونة ويظهر عليها علامات التلف والوزن المدون على الشيكارة 20 كيلو والفعلي 16 كيلو وتم ضبط  39 شيكارة بإجمالي وزن 624 كيلو وتم التحفظ علي  ماكينة خيط الشكائر وكمية من الشكائر الفارغة، ومضبوطات المكرونة، وتم تحرير المخالفة اللازمة، وأحيلت إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وشدد  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

تحرير 60 مخالفة للأسواق والمحال التجارية في حملة تموينية بالفيوم

تحرير 50 مخالفة للأسواق والمحال التجارية في حملة تموينية بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

