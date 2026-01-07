الأربعاء 07 يناير 2026
عيد الميلاد المجيد، محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بالكنائس (صور)

محافظ أسوان يهنئ
محافظ أسوان يهنئ الأقباط فى الكنائس
حرص اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على مشاركة الأخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، فى أجواء يسودها الود والمحبة.

ووزع المحافظ  كروت تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى جانب الهدايا على الأطفال، وذلك بمختلف كنائس طوائف الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية داخل المحافظة.

 

التقاط الصور التذكارية 

كما التقط  محافظ أسوان الصور التذكارية مع الأطفال، وسط أجواء من البهجة والسعادة عكست روح المشاركة والتلاحم الوطنى التى يتميز بها أبناء المحافظة.

 

 وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن محافظة أسوان تولى إهتمامًا بتهيئة الأجواء الاحتفالية أمام الإخوة الأقباط خلال الأعياد والمناسبات الدينية من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس، وتعزيز جهود الإنارة والتجميل والتطوير، فضلًا عن إعداد وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الأسر والاحتفال بالأعياد فى بيئة آمنة وممتعة.

 

 أشار إلى أن مشاهد التلاحم المجتمعى التى تشهدها المحافظة في مثل هذه المناسبات تؤكد عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الشعب الواحد، وأن المصريين يمثلون نسيجا وطنيا واحدا وتجمعهم قيم التعايش والسلام والعمل المشترك من أجل رفعة وطنهم الغالى مصر.

