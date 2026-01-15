الخميس 15 يناير 2026
محافظ أسوان يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج (صور)

احتفالية الاسراء
احتفالية الاسراء والمعراج في أسوان
شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج في أجواء روحانية ووسط حشد من المصلين، والذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف، فضلًا عن القيادات العسكرية والدينية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد بدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ الشاذلي طلحة، أعقبها كلمات لمدير الأوقاف، وأيضًا للشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية.

 والتي أكدوا فيها أن رحلة الإسراء والمعراج لم تكن حدثًا عاديًا بل كانت تكريمًا إلهيًا وعطاءً ربانيًا لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفة بعد ما لحق به من أذى وهموم في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل‏.

 كما أنها كانت رسالة من المولى عز وجل لبيان مكانة وفضل المسجد الأقصى باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

واختتمت فعاليات الحفل بتقديم مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية للشيخ خالد الدسوقي والتي تناولت مدح رسولنا الكريم صلى الله عليه، فضلًا عن بيان جانب من فضائله صلى الله عليه وسلم ومكانته الشريفة عند رب العالمين.

