محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية وصناعية متكاملة

وقع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى رئيس هيئة تنمية الصعيد، بعدد من بروتوكولات التعاون لتنفيذ وتشغيل سلسلة من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وأيضًا مرافقى رئيس الهيئة.

وشملت بروتوكولات التعاون تنفيذ مشروع تجفيف محصول المانجو بقرية فارس، والذى سيساهم فى تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ودعم سلاسل الإنتاج والتسويق، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، وإدارة وتشغيل المجمعات الصناعية والحرفية المقامة بكل من قرى بلانة، ووادى كركر، وفارس، والكوبانية، والرمادى، والتى قامت هيئة تنمية الصعيد بتنفيذها وذلك بهدف دعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتمكين الشباب والمرأة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

كما شملت البروتوكولات عقد المشاركة الخاص بمجمع الصناعات الغذائية والتعبئة بمحافظة أسوان، إلى جانب عقد المشاركة الخاص بإنشاء وإدارة محطة نقل دولية وذلك فى إطار تعزيز البنية التحتية الصناعية واللوجستية بالمحافظة، ودعم فرص الإستثمار والتنمية الإقتصادية بالشكل المطلوب.

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بدور هيئة تنمية الصعيد فى دعم جهود التنمية، وفى نفس الوقت تقوم المحافظة بتقديم كافة التسهيلات والدعم الكامل لإنجاح سلسلة المشروعات المثمرة والبناءة التى تنعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى، مؤكدًا على أن البروتوكولات الموقعة تمثل دفعة قوية لتنفيذ واستكمال مشروعات تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة.

فيما أشار اللواء عمرو عبد المنعم إلى أن هذه المشروعات تأتى ضمن خطة الهيئة لتعظيم الإستفادة من الإمكانيات الإقتصادية بمحافظة أسوان، وتحقيق التنمية المستدامة بها، لافتًا إلى أهمية الشراكة مع المحافظات لتنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادى واجتماعى مباشر لنجنى قريبًا ثمار هذه الجهود وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل توافر كافة عناصر التنمية بها.

