ليست جرعة مخدرات زائدة، سبب وفاة شاب وفتاة داخل شقة بالتجمع

تمكنت قوات مباحث القاهرة من كشف ملابسات وفاة فتاة وشاب داخل شقة في التجمع الأول، بعد العثور عليهما جثتين في ظروف غامضة.

وكشفت التحريات المكثفة التي أجراها فريق البحث أن سبب الوفاة يعود إلى تسرب غاز أدى إلى اختناقهما داخل الحمام، بعد تعاطيهما جرعة مخدرات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للكشف عن تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثتي شاب وفتاة داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، في واقعة أثارت حالة من الجدل حول ظروف الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على الجثتين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمعاينة مكان الحادث.

وتبين أن الجثتين تعودان لكل من شاب وفتاة تم العثور عليهما متوفيين داخل الشقة التي كانا يقيمان بها منذ فترة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصرع عروسين إثر تسرب غاز داخل شقة بأكتوبر

وعلى جانب آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على شخصين متوفيين داخل شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، على الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ، يرافقها رجال المباحث وشركة الغاز، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص والمعاينة، تبين وجود تسرب غاز من سخان المياه داخل دورة المياه بالشقة، ما أدى إلى اختناق العروسين ووفاتهما في الحال، وتم غلق مصدر الغاز واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتأمين المكان.

جرى نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

