سيكون له دور أكبر، ريال مدريد يعلن عودة الشيطان

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن إعادة مدرب اللياقة البدنية أنطونيو بينتوس إلى الفريق الأول، بعد إقالة تشابي ألونسو من منصب المدير الفني.

وكشف النادي الإسباني، يوم الاثنين الماضي، إنهاء فترة ألونسو التي امتدت لسبعة أشهر "بالتراضي"، ليحل محله ألفارو أربيلوا، مدرب فريق كاستيا (الفريق الرديف لريال مدريد)، الذي سبق له اللعب مع ريال مدريد وليفربول وإسبانيا.

عودة أنطونيو بينتوس “الشيطان” إلى جهاز ريال مدريد

وكان بينتوس قد عمل مدربا للياقة البدنية تحت قيادة المدربين السابقين كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان، وتم إطلاق لقب "الشيطان" عليه بسبب قسوة التدريبات التي يفرضها على اللاعبين.

تراجع دوره بعد تعيين ألونسو في مايو الماضي بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات، إذ استعان ألونسو بطاقمه التدريبي الخاص، وشمل ذلك مدرب اللياقة البدنية إسماعيل كامينفورتي، الذي سبق له العمل معه في باير ليفركوزن.

ومنذ ذلك الحين، تنوع دور المدرب البالغ من العمر 63 عامًا، فقد عمل في مجالات أخرى بالنادي، وكان متاحًا لمساعدة المدرب وطاقمه عند الحاجة، ولم يشارك مع الفريق في التدريبات أو المباريات.

بينتوس في دور جديد مع ريال مدريد

مع ذلك، استمر رئيس النادي فلورنتينو بيريز في منحه الثقة، وأصر على عودة بينتوس المعروف بـ"الشيطان" إلى دائرة الضوء.

وقال ريال مدريد إن أنطونيو بينتوس أصبح الآن مدير الأداء ورئيس التدريب البدني، وليس مدرب اللياقة البدنية.

وقال أربيلوا مدرب ريال مدريد: "إنه لشرفٌ كبير أن يكون أنطونيو بينتوس ضمن الجهاز الفني. إنه بلا شك أحد أفضل المدربين في العالم، وسيتولى مسؤولية الجانب البدني. جميعنا نعرف أساليبه التي أثبتت نجاحها الباهر في هذا النادي".

