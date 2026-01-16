الجمعة 16 يناير 2026
حوادث

التقرير الطبي يكشف تفاصيل الحالة الحرجة لطفل حادث كفر العلو بحلوان

كشف التقرير الطبي المبدئي عن الحالة الصحية للطفل ياسين محمد، 12 عامًا، المصاب في حادث دهس بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، عن تعرضه لإصابات بالغة استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأوضح التقرير، الذي حصلت «فيتو» على نسخة منه، أن الطفل يعاني من اضطراب في درجة الوعي، وتهتك في الرئة، إلى جانب كسر في الفك الأيسر، ما استلزم نقله إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

وأشار التقرير الطبي إلى حاجة الطفل لسرير عناية مركزة، وخضوعه لعدة تدخلات جراحية دقيقة تشمل جراحات الوجه والفكين، والمخ والأعصاب، فضلًا عن جراحة القلب والصدر، نظرًا لخطورة الإصابات التي لحقت به.

تعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع حادث سير أثناء عبور الطفل الطريق، حيث صدمته سيارة مملوكة لرئيسة حي التبين، كان يقودها سائقها الخاص دون تواجدها بالسيارة وقت الحادث، وتبين من التحريات أن السائق كان يسير عكس الاتجاه.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتباشر النيابة العامة بحلوان تحقيقاتها في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، والاستماع لأقوال المتهم، في ظل الحالة الحرجة التي يمر بها الطفل المصاب.

