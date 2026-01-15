الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس تشكيل عصابي بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في الهرم

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي
18 حجم الخط

نجحت مباحث إدارة الآداب بالجيزة في القبض على عاطل وربة منزل لها معلومات جنائية، إلى جانب ٣ سيدات أخريات، متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تسهيل أعمال الدعارة مقابل مبالغ مالية.

وجاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات سرية تفيد بأن المتهم الرئيسي، وهو عاطل، يدير نشاطًا إجراميًا لاستقطاب راغبي المتعة الحرام للساقطات داخل شقة بالهرم، تحت إدارة المتهمة الثانية، مقابل أجر مالي.

وعقب مداهمة الشقة، تم ضبط المتهمين متلبسين بممارسة نشاطهم المخالف للقانون، حيث اعترفوا جميعًا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم.

وأمرت الجهات المختصة بحبس المتهمين، فيما تكلف رجال البحث الجنائي بمواصلة جمع التحريات وإعداد ملف كامل لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

العقوبة المتوقعة على المتهمين بـ التحريض على الفجور والدعارة:

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه. 

3. نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه. 

4. التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة. 

5. التعرض للغير بما يخدش الحياء

وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء أو استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب.

txt

حبس شبكة دعارة يمارسون الأعمال المنافية داخل ناد صحي في الجيزة

txt

تحت ستار نادي صحي، تجديد حبس شبكة دعارة في التجمع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسجل خطر البحث الجنائي بالجيزة
ads

الأكثر قراءة

بعد ولادة متعسرة في أطول انتخابات بمصر.. ملفات تشريعية مهمة في انتظار مجلس النواب 2026.. أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية يعلنون بدء دراسة أجندة القوانين

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال، ساويرس يعلق على أداء إمام عاشور في المباراة

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

هبوط طائرة تركية اضطراريا في برشلونة بعد تهديد بقنبلة على متنها

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ميدتيرم

الزمالك يرد على إيقاف القيد التاسع

جمال عبد الناصر، 108 أعوام على ميلاد زعيم مصر الحديثة ورمز الوحدة العربية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الخميس

أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الخميس

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية