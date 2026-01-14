نجم مانشستر سيتي على رادار يوفنتوس

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا أصبح على "رادار" بعض الأندية الإيطالية، أملا في ضمه بمجرد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وينتهي عقد الدولي البرتغالي مع النادي الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، مما يمنحه حرية التوقيع لأي ناد في الوقت الراهن، على أن ينضم لصفوفه مجانا في الصيف.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي يوفنتوس يضع عينه على سيلفا، للظفر بخدماته الصيف القادم.



كما يعد سيلفا هدفا أيضا لنادي كومو، الذي يسعى لجلب لاعب من الطراز العالمي إلى صفوفه، لإحداث نقلة نوعية في الفريق.

ويلعب صاحب الـ31 عاما ضمن صفوف المان سيتي منذ انتقاله إليه في 2017، قادما من موناكو.

وتوج سيلفا بالعديد من الألقاب بقميص السيتزنز، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2023، فضلا عن 6 ألقاب أخرى للدوري الإنجليزي.

وكان سيلفا حديث وسائل الإعلام في آخر عامين، نظرا لارتباطه بالانتقال إلى برشلونة، الذي سعى لفترة طويلة، من أجل ضمه، ولم يمنعه إلا تمسك المدرب بيب جوارديولا به.

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز علي نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

وفي الشوط الثاني نجح سيمنيو في تسجيل هدف فريق مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 53، وأضاف ريان شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 8+90.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.