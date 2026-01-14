الأربعاء 14 يناير 2026
رياضة

مانشستر سيتي يفوز علي نيوكاسل يونايتد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
حقق فريق مانشستر سيتي الفوز علي نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، موسم 2025-2026.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم في الـ45 دقيقة الأولى ولكن فشلت جميع المحاولات.

وفي الشوط الثاني نجح سيمنيو في تسجيل هدف  فريق مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 53، وأضاف ريان شرقي الهدف الثاني في الدقيقة 8+90.

تشكيل مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: نونيز، عبد القادر خوسانوف، أليوني، ناثان آكي.

خط الوسط: سيلفا، سيمينيو، فيل فودين، نيكو أوريلي.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

 

الصورة

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي كأس كاراباو بعدما فاز على برينتفورد بهدفين دون رد في دور ربع النهائي، في حين فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدفين لهدف.

وتقام مباراة الإياب بين نادي مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على ملعب "الاتحاد" يوم 4 فبراير المقبل، مع العلم أن المتأهل سيواجه الفائز من النصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.

وكان فريق مانشستر سيتي فاز على نظيره إكسيتير سيتي، بنتيجة 10-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، موسم 2025 /26.

نيوكاسل يونايتد كأس كاراباو كاراباو مانشستر سيتي ضد نيوكاسل نيوكاسل ضد مانشستر سيتي

