حساب السيتي يحتفي بـ عمر مرموش والمشجعون يوجهون رسالة نارية إلى جوارديولا

18 حجم الخط

احتفى حساب City Xtra على منصة “إكس”، بالنجم المصري عمر مرموش بعد تألقه اللافت في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب، بعدما افتتح التسجيل لمنتخب بلاده خلال الفوز المثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في مواجهة ربع النهائي.



ونشر الحساب إحصائيات عمر مرموش خلال مواجهة كوت ديفوار، والتي عكست حضوره القوي في المباراة، وجاءت على النحو التالي: "هدف واحد، 55 لمسة للكرة، 16 تمريرة دقيقة، 11 فوزًا في الالتحامات (الأكثر)، 8 استخلاصات للكرة، 4 أخطاء تعرض لها (الأكثر)، 3 مراوغات ناجحة، تدخلان ناجحان، لمستان داخل منطقة جزاء الخصم، تسديدة واحدة على المرمى، وتمريرة واحدة إلى الثلث الهجومي.



رسالة جماهير السيتي إلى جوارديولا

ومن جانبها، عبرت جماهير مانشستر سيتي، عن إعجابها بأداء النجم المصري، مطالبين بعدم التفريط فيه.

وقال أحد المشجعين: “يجب ألا نبيعه أبدًا!”، فيما علّق آخر: “يا له من لاعب! اللعنة على بيب الذي وضعه على مقاعد البدلاء!”.

بينما رأى مشجع ثالث أن أسلوب جوارديولا قد لا يخدم اللاعب، قائلًا: «بيب لن يسمح له بالركض بهذه الطريقة، ولا أعتقد أنه سينجح تحت قيادته».

وتابع آخرون عن مرموش: “لقد قدم أداءً جيدًا بالفعل تحت قيادة بيب، ولا يجب أن ننسى أن عمر كان سببًا رئيسيًا في تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا، بعدما أنقذ الفريق الموسم الماضي”.



ويعيش مرموش وضعًا غير مستقر مع فريقه الإنجليزي، في ظل تقارير صحفية تحدثت عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لا سيما بعد تعاقد مانشستر سيتي مع الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله داخل “الاتحاد”.



حسم منتخب مصر بطاقة التأهل رسميا للدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في المغرب، بعد التفوق على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (3-2)، في الدور ربع النهائي.

جائزة ضخمة لمنتخب مصر

فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025، يضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

سجل أهداف منتخب مصر: عمر مرموش في الدقيقة 4، رامي ربيعة في الدقيقة 32، محمد صلاح في الدقيقة 52، بينما أحرز أحمد فتوح هدف كوت ديفوار الأول بالخطأ في مرمى الفراعنة بالدقيقة 40 وسجل دوي الهدف الثاني للأفيال في الدقيقة 73.

ويخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.