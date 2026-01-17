بعد تراجع أمريكا عن ضرب إيران، توفيق عكاشة يكشف توقعاته بشأن نهاية نظام خامنئي

18 حجم الخط

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن توقعاته بشأن النظام الإيراني، وخاصة بعد تأجيل أمريكا هجومها على إيران منذ أيام، ليؤكد عكاشة أن نظام خامنئي في إيران سيسقط، ووصف من يعتقدون بغير ذلك بأنهم "يحلمون".

توفيق عكاشة يتوقع نهاية نظام خامنئي

وأكد توفيق عكاشة أن نظام "خامنئي" في إيران انتهى، زاعمًا أنه ستكون هناك عملية خاصة لذلك، بعد ما أطلق عليه بـ "عملية وحدة الساحات"، والتي زعم فيها أنه قد عبر إيران مجموعات من المليشيات التابعة للنظام الإيراني من دول مجاورة لقمع الثوار.

وقال توفيق عكاشة، في رسالته، عبر منصة "أكس"، والتي كشف فيها عن توقعاته بشأن النظام في إيران: "إلى كل من يخيل له أن نظام خامنئي فى إيران لن يسقط، هو حالم حلم لن يتحقق"

وتابع توفيق عكاشة: "نظام خامنئي فى إيران انتهى وهى عملية وقت، وخاصه بعد عملية وحدة الساحات، التى عبر فيها إلى إيران مجموعات المليشيات التابعه للخومينى من دول مجاورة لقمع الثوار"

ترامب يتراجع مؤقتًا عن ضرب إيران

جدير بالذكر أن في الأيام الماضية، ومع تصاعد التصريحات الأمريكية ضد النظام الإيراني، بذريعة التدخل في حالة قمع المتظاهرين في إيران، وتوقع شن أمريكا لهجوم مباغت على إيران، جاءت تأكيدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشير إلى تراجعه، مؤقتًا، عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، عقب إعلان طهران وقف تنفيذ نحو 800 عملية إعدام بحق محتجين وفقًا لقول ترامب.

ترامب يتراجع مؤقتًا عن الهجوم على إيران

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى تراجع حدة التأهب بين البلدين نسبيًا، لكن التوتر لا يزال قائمًا رغم قنوات التواصل المستمرة بين إيران وأمريكا، والتي تشير لرغبة إيران إعادة المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أكدت أن "ترامب لا يزال يُبقي جميع الخيارات مفتوحة تجاه إيران"، مشيرة إلى أن "القرار النهائي يعود إلى ترامب وحده، وأنه سيتخذ ما يراه في مصلحة الولايات المتحدة والعالم"، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وقد سعى دبلوماسيون إيرانيون، خلال الأسبوع الماضي، بإقناع واشنطن بعدم تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، ومحاولة الدفع نحو استئناف المحادثات النووية. وحاول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ترتيب لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في منتجع دافوس السويسري، قبل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن الترتيبات لم تُستكمل، وفقًا لمسؤولين عرب وأوروبيين.

