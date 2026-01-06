إصابة 5 أطفال بعقر كلب ضال بقرية أشمون الرمان في الدقهلية

18 حجم الخط

أُصيب 5 أطفال بإصابات متفرقة في الوجه والقدم إثر تعرضهم لهجوم من كلب ضال بقرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 5 أطفال عقرهم كلب ضال بأشمون الرمان

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أطفال عقرهم كلب ضال بقرية أشمون الرمان مركز دكرنس.

على الفور انتقلت قوة أمنية ونقل المصابين لـمستشفى دكرنس لتلقي العلاج.

أسماء المصابين بالعقر

وكشف مصدر طبي عن إصابة "زين ع م ع”، 5 سنوات مصابًا بجرح تهتكي بالوجه، "ياسين م ن ع" 9 سنوات مصابًا بجرح بالساق اليمنى، "نادية أ م ط" 11 سنة (جرح بالفخذ الأيمن).



كما أصيب "مؤمن م م م" 8 سنوات مصابًا بجرح بالقدم اليسرى، “نانسي م ص م” 3 سنوات مصابا بجرح بالوجه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

