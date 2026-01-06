الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أطفال بعقر كلب ضال بقرية أشمون الرمان في الدقهلية

كلب ضال، فيتو
كلب ضال، فيتو
18 حجم الخط

أُصيب 5 أطفال بإصابات متفرقة في الوجه والقدم إثر تعرضهم لهجوم من كلب ضال بقرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وجرى نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

 

إصابة 5 أطفال عقرهم كلب ضال بأشمون الرمان 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أطفال عقرهم كلب ضال بقرية أشمون الرمان مركز دكرنس.

 

على الفور انتقلت قوة أمنية ونقل المصابين لـمستشفى دكرنس لتلقي العلاج.

أسماء المصابين بالعقر

وكشف مصدر طبي عن إصابة "زين ع م ع”، 5 سنوات مصابًا بجرح تهتكي بالوجه، "ياسين م ن ع" 9 سنوات مصابًا بجرح بالساق اليمنى، "نادية أ م ط" 11 سنة  (جرح بالفخذ الأيمن).
 

كما أصيب "مؤمن م م م" 8 سنوات مصابًا بجرح بالقدم اليسرى، “نانسي م ص م” 3 سنوات مصابا بجرح بالوجه.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسماء المصابين الأجهزة الأمنية في الدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بمحافظة الدقهلية النيابة العامة شرطة النجدة محافظة الدقهلية مستشفي دكرنس محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

نائب محافظ دمياط تتابع مستجدات حياة كريمة وتستعرض جاهزية المشروعات للافتتاح الرئاسي

تحرير 22 مخالفة لمحال مخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة بالجيزة

عمرو أديب يبرز ملف "فيتو" عن سفريات وزراء حكومة مدبولي خلال 2025

أخبار مصر اليوم: توجيهات عاجلة من وزير السياحة بشأن أعداد الزائرين بالمتحف القومي للحضارة.. الأربعاء المقبل إجازة بالقطاع الخاص.. مدبولي يكشف خطة الحكومة لتطوير ملف ريادة الأعمال

الأكثر قراءة

نيجيريا تكتسح موزمبيق برباعية وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2025

إصابة 5 أطفال بعقر كلب ضال بقرية أشمون الرمان في الدقهلية

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وفرص لأمطار خفيفة على مدينتين

ترتيب هدافي كأس أمم أفريقيا بعد هدف محمد صلاح في مرمى بنين

كأس أمم أفريقيا، تشكيل مباراة نيجيريا ضد موزمبيق في ثمن النهائي

عمرو أديب يبرز ملف "فيتو" عن سفريات وزراء حكومة مدبولي خلال 2025

موعد وتوقيت مباراة منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فابيو كانافارو: الأهلي يحظى بمكانة تاريخية والجميع يعرفها وشرف لي زيارته (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النجوم في المنام وعلاقتها بتحقيق النجاح في العمل

هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية