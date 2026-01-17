بعد 3 أشهر من زيارة مدبولي، اليوم التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي

18 حجم الخط

يفتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم السبت، التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي، بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز التي استمرت منذ عام 2019 وزارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ ٣ أشهر.

التشغيل التجريبي لمستشفى طوخ المركزي

وأكد محافظ القليوبية أن مستشفى طوخ المركزي تم تزويده بأحدث جهاز أشعة مقطعية على مستوى المحافظة بسعة 128 مقطعًا، وفق أحدث الإصدارات التقنية، مشيرًا إلى الانتهاء من تركيب واختبار أجهزة الرنين المغناطيسي والسونار، إلى جانب جاهزية قسم الغسيل الكلوي بعد نجاح التجارب التشغيلية وبدء التنسيق مع المرضى لانتظام جلسات الغسيل.

التنسيق مع جامعة بنها لتفعيل بروتوكول تعاون يتيح الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنها

أعلن المحافظ عن التنسيق مع جامعة بنها لتفعيل بروتوكول تعاون يتيح الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنها للعمل بالمستشفى، بما يسهم في سد العجز في الكوادر الطبية وتقديم خدمات صحية متخصصة للمواطنين.

طوخ المركزي أُقيم على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المستشفى أُقيم على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية، بطاقة استيعابية تصل إلى 98 سريرًا، تشمل أقسام الإقامة الداخلية، والعناية المركزة، ووحدة الأطفال المبتسرين، ووحدة غسيل كلوي تضم 20 سريرًا، إلى جانب 6 غرف عمليات ووحدة لقسطرة القلب.



وأشار إلى أن المستشفى يمثل منظومة طبية متكاملة تضم 15 عيادة خارجية، وقسم طوارئ، ومعامل متخصصة، ووحدات علاج طبيعي، فضلًا عن المنشآت الخدمية من صيدلية ومطبخ ووحدات تعقيم مركزي ومفرمة نفايات، بالإضافة إلى سكن للأطباء وهيئة التمريض ومدرسة تمريض لضمان استدامة الخدمة على مدار الساعة.

مستشفى طوخ المركزي يخدم نحو 80 قرية وعزبة في مدينتي طوخ وقها

يُذكر أن مستشفى طوخ المركزي يخدم نحو 80 قرية وعزبة في مدينتي طوخ وقها، ويقع على الطريق الزراعي السريع، ما يؤهله لاستقبال حوادث الطرق، وقد تم نقل الخدمات الطبية مؤقتًا خلال فترة الإنشاء إلى المركز الطبي بطوخ والوحدة الصحية بمشتهر وعيادات التكامل بالعمار، لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطنين حتى الانتهاء من المشروع.

