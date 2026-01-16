عمة الضحايا اكتشفت الحادث وأصيبت باختناق، التحريات تكشف ملابسات وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية ببنها

18 حجم الخط

كشفت التحريات الأولية في واقعة وفاة خمسة أشقاء بقرية ميت عاصم التابعة لـ مركز بنها بمحافظة القليوبية، أن الحادث نجم عن تسرب الغاز من سخان داخل منزلهم.

وحصلت فيتو على أسماء ضحايا تسريب الغاز داخل منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وهم: إبراهيم علي 16 سنة، خديجة علي 14 سنة، رقية علي 13 سنة، مريم علي 12 سنة، وجنة علي 8 سنوات.



وأفادت التحريات بأن الأشقاء الخمسة، تتراوح أعمارهم بين 8 و16 سنة، كانوا يعيشون بمفردهم داخل المنزل بسبب سفر والديهم للعمل بالخارج.

وذكرت التحقيقات أن تسرب الغاز أدى إلى وفاة الأشقاء، فيما أصيبت العمة التي اكتشفت الحادث نتيجة استنشاق الغاز وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

النيابة تحقق في وفاة 5 أشخاص داخل منزلهم ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية البلاغ فور اكتشاف الحادث، وانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل، فيما نُقلت جثامين الأشقاء إلى مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفتحت النيابة العامة بـ محافظة القليوبية تحقيقًا موسعًا لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وندبت الطب الشرعي، مع استمرار فحص موقع الحادث للكشف عن الأسباب الفنية وراء تسرب الغاز، وسط دعوات الأهالي لتوخي الحذر واتباع إجراءات السلامة داخل المنازل.

