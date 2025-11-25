الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
وكيل الصحة بالقليوبية يشهد إجراءات استلام مستشفى طوخ المركزي الجديد

شهد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إجراءات استلام مستشفى طوخ المركزي الجديد، وذلك خلال زيارة ميدانية رافقته فيها الفرق الفنية والهندسية المعنية بعملية التسليم.

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

انتخابات النواب 2025، انتظام طوابير المواطنين بلجنة أم المؤمنين في بورسعيد (صور)

 

حضر عملية الاستلام مهندسو مكتب مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية – الإدارة العامة للتجهيزات الهندسية، إلى جانب الدكتور خالد شومان مدير المستشفى، وفريق إدارة التخطيط الاستراتيچي بمديرية الصحة.

وخلال الجولة، تمت مراجعة أعمال التسليم ومناقشة آليات استلام التجهيزات الطبية وغير الطبية الخاصة بفرش وتشغيل المستشفى، لضمان جاهزيتها الكاملة لبدء تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير.

كما رافق  وكيل الوزارة في الزيارة الدكتور أحمد شعراوي مدير عام طب الأسنان بالمديرية.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور أسامة الشلقاني أن عملية الاستلام تأتي ضمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بالبنية التحتية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي محافظة القليوبية.

