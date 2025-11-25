وكيل الصحة بالقليوبية يشهد إجراءات استلام مستشفى طوخ المركزي الجديد

18 حجم الخط

شهد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إجراءات استلام مستشفى طوخ المركزي الجديد، وذلك خلال زيارة ميدانية رافقته فيها الفرق الفنية والهندسية المعنية بعملية التسليم.

حضر عملية الاستلام مهندسو مكتب مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية – الإدارة العامة للتجهيزات الهندسية، إلى جانب الدكتور خالد شومان مدير المستشفى، وفريق إدارة التخطيط الاستراتيچي بمديرية الصحة.

وخلال الجولة، تمت مراجعة أعمال التسليم ومناقشة آليات استلام التجهيزات الطبية وغير الطبية الخاصة بفرش وتشغيل المستشفى، لضمان جاهزيتها الكاملة لبدء تقديم الخدمات الطبية وفق أعلى المعايير.

كما رافق وكيل الوزارة في الزيارة الدكتور أحمد شعراوي مدير عام طب الأسنان بالمديرية.

وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور أسامة الشلقاني أن عملية الاستلام تأتي ضمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بالبنية التحتية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي محافظة القليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.