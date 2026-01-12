السبت، تشغيل تجريبي لمستشفى طوخ المركزي

18 حجم الخط

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية يرافقه الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى طوخ المركزي لمتابعة المراحل النهائية من أعمال التشطيبات والفرش الطبي، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح الصرح الطبي تجريبيًا يوم السبت المقبل، حيث تفقد المحافظ أروقة المستشفى بالكامل للوقوف على اللمسات الأخيرة، مؤكدًا على الجاهزية التامة لاستقبال المرضى وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ قسم الأشعة المقطعية، معلنًا أن المستشفى تم تزويده بأحدث جهاز أشعة مقطعية على مستوى المحافظة، بسعة 128 مقطعًا ووفق أحدث الإصدارات التقنية، كما اطمأن على انتهاء أعمال تركيب واختبار أجهزة الرنين المغناطيسي والسونار، بالإضافة إلى تفقد قسم الغسيل الكلوي الذي شهد الانتهاء من تجربة الأجهزة بنجاح، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المرضى بالفعل لبدء جلسات الغسيل بالمستشفى اعتبارًا من يوم السبت القادم.

وشملت الجولة تفقد قسم العناية المركزة وقسم العمليات بالكامل، حيث تم توريد وتركيب كافة الأجهزة الطبية المتطورة وضمان جاهزيتها للتشغيل الفوري، كما تفقد قسم الحضانات الذي تم تجهيزه وتركيب الوحدات في أماكنها المخصصة، كما تفقد المحافظ الصيدلية وتم تزويدها بجميع الادوية والمستلزمات الطبيه، وفي سياق متصل، كشف المحافظ عن التنسيق مع جامعة بنها لتفعيل بروتوكول تعاون يتيح الاستعانة بأطقم طبية من أعضاء هيئة التدريس بكلية طب بنها للعمل بالمستشفى، بما يضمن سد العجز في الكوادر البشرية وتقديم رعاية صحية فائقة التخصص.



ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة، أن هذا الصرح الطبي الذي بدأ العمل به في يوليو 2019، أقيم على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية متكررة، صممت وفق أحدث الأكواد الإنشائية للمستشفيات مشيرا إلى أن المستشفى تتمتع بطاقة استيعابية تصل إلى 98 سريرًا، تشمل أقسام الإقامة الداخلية، والعناية المركزة، والأطفال المبتسرين، ووحدة متكاملة للغسيل الكلوي بـ 20 سريرًا، و6 غرف عمليات، ووحدة لقسطرة القلب.

واختتمت الجولة بالتأكيد على أن المستشفى يمثل منظومة طبية متكاملة، حيث يضم 15 عيادة خارجية، وقسمًا للطوارئ، ومعامل متخصصة، ووحدات علاج طبيعي، بالإضافة إلى المنشآت الخدمية من صيدلية، ومطبخ، ووحدات تعقيم مركزي، ومفرمة نفايات، فضلًا عن توفير سكن مخصص للأطباء والتمريض ومدرسة للتمريض، لضمان استدامة العمل وتقديم الخدمة على مدار الساعة بأعلى معايير الجودة.

