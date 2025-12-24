18 حجم الخط

شهدت مستشفى طوخ المركزي الجديد، بمحافظة القليوبية؛ أعمال تركيب 21 ماكينة غسيل كُلى بتقنية HDF بقسم الغسيل الكلوي، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي ودخولها الخدمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

تركيب 21 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى طوخ المركزي تمهيدًا لبدء التشغيل

في إطار دعم المنظومة الصحية وتوسيع خدمات الغسيل الكلوي المقدمة للمرضى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أهالي محافظة القليوبية وتوفير خدمة طبية آمنة ومتطورة بالقرب من محل إقامتهم، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية بالمستشفيات الحكومية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية يتابع مستشفى طوخ المركزي

وفي وقت سابق كان قد تفقد الدكتور أسامة الشلقاني، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، مستشفى طوخ المركزي، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال الفرش الطبي والتجهيزات الجارية، تمهيدًا لبدء تشغيل المستشفى ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة سير العمل بمختلف أقسام المستشفى، واطّلع على التجهيزات الطبية الواردة من وزارة الصحة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من أعمال التجهيز لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين فور التشغيل.

كما شدد على أهمية التنسيق بين الفرق الفنية والإدارية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة ويعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي مركز طوخ ومحافظة القليوبية.

أكد الدكتور أسامة الشلقاني، أن مستشفى طوخ تقام على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، ويقع المبنى الرئيسي على مساحة 3950 مترًا مرعًا، بطاقة استيعابية تبلغ 98 سريرًا، يشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرًا "17 سرير عناية مركزة وعزل، و4 أسرة عناية أطفال وعزل"، بالإضافة إلى 59 سريرًا داخليًا، كما يضم المستشفى 16 حضانة للأطفال المبتسرين، و13 عيادة خارجية، وعيادتين لطب الفم والأسنان.

تجهيزات مستشفي طوخ المركزي

وتابع "الشلقاني" أن المستشفى يضم أيضًا قسمًا للطوارئ، وصيدلية، وقسمًا للعلاج الطبيعي وقسمًا للأشعة يضم أجهزة "سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية"، كما يحتوي على 4 غرف عمليات، ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 20 سريرًا، وقسمًا للمعامل، وقسطرة القلب، وغرفًا للولادة الطبيعية والقيصرية، فضلًا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء.

وأشار إلى أن تحتوي المستشفى كذلك على عدد من الوحدات الإدارية والخدمية المُتكاملة تشمل "المطبخ، والمغسلة، والتعقيم المركزي، والمشرحة، ومفرمة النفايات، وغرف خدمات المحولات، ولوحات الكهرباء الرئيسية، والمولد، وغرف الأمن، والورش، والمخازن، وخزان الحريق، وأماكن انتظار السيارات وسيارات الإسعاف، وخزان الأكسجين"، وستضم أقسامًا متخصصة للطوارئ والحوادث، وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ووحدة غسيل كلوي، وقسم للعناية المركزة، ووحدة للأشعة التشخيصية، ووحدة لمعامل التحاليل.

