الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق يلتهم شونة كتان بالغربية والحماية المدنية تتدخل

حريق يلتهم شونة كتان
حريق يلتهم شونة كتان بزفتى
18 حجم الخط

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية اليوم نشوب حريق هائل داخل إحدى شون الكتان بقرية شبراملس ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي غطت سماء المنطقة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

محافظ الغربية يتعهد بتنظيم حركة التوك توك لضمان سلامة المواطنين

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شونة كتان بدائرة مركز زفتى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية إلى موقع البلاغ بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجاري التعامل مع النيران لمحاولة السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المنازل والمباني المجاورة فيما تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما انتقل مسئولو مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية بالغربية  لمتابعة الموقف ميدانيا وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في الوقت الحالي لإخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الموقف.
 

السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

بقرار جمهوري، تعيين أحمد العربي عميدا لكلية آداب طنطا

محافظ الغربية يتعهد بتنظيم حركة التوك توك لضمان سلامة المواطنين

صحة الغربية: الاستجابة لـ 100% من بلاغات منظومة الشكاوى

الدفع بـ 16 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مزرعة دواجن بالغربية (صور)
ads

الأكثر قراءة

مصير حكومة مدبولي بيد الرئيس السيسي

أرقام تاريخية في مباراة النصر والهلال قبل ديربي اليوم بالدوري السعودي

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

ماذا قال طلاب رابعة ابتدائى عن امتحان العلوم؟ (فيديو)

وأن أرعى مصالح الشعب، أعضاء مجلس النواب 2026 يؤدون اليمين الدستورية

طلاب السادس الابتدائي بالقاهرة يشيدون بسهولة امتحان اللغة الانجليزية (فيديو)

مفهوم العمل السياسي الحقيقي

وزيرة التضامن تلتقي وفدًا من أعضاء مجلس المستشارين الياباني

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والليمون في سوق العبور

خطوات تشفير الملفات الهامة على نظام تشغيل ويندوز

سعر السمك اليوم، الماكريل المجمد يقفز 20 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفراعنة وترويض أسود التيرانجا.. تاريخ مواجهات مصر والسنغال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصف الأنبياء الذين رآهم الرسول في رحلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، كيف تجلى موقف أبي بكر الصديق في المعجزة؟

منها نهر الكوثر وسدرة المنتهى، 15 مشهدا من رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية