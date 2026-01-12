حريق يلتهم شونة كتان بالغربية والحماية المدنية تتدخل

18 حجم الخط

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية اليوم نشوب حريق هائل داخل إحدى شون الكتان بقرية شبراملس ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي غطت سماء المنطقة وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في شونة كتان بدائرة مركز زفتى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية إلى موقع البلاغ بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجاري التعامل مع النيران لمحاولة السيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المنازل والمباني المجاورة فيما تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما انتقل مسئولو مجلس المدينة والأجهزة التنفيذية بالغربية لمتابعة الموقف ميدانيا وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها في الوقت الحالي لإخماد الحريق بالكامل والسيطرة على الموقف.



السيطرة على حريق بشونة كاوتش بقرية تفهنا العزب بالغربية

في سياق آخر شهدت قرية تفهنا العزب، اليوم، بمركز زفتى في محافظة الغربية نشوب حريق داخل شونة كاوتش ما أثار حالة من القلق بين الأهالي قبل أن تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالغربية تلقت بلاغا يفيد باندلاع النيران داخل الشونة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع الحريق ومحاصرته في وقت قياسي.

