أخبار مصر

سيتم التعامل معه فورا، تحذير عاجل من "تعليم القاهرة" للطلاب والمعلمين بامتحانات الإعدادية

طلاب الشهادة الإعدادية،
طلاب الشهادة الإعدادية، فيتو
أعلنت همت إسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًّا داخل لجان الامتحانات للطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تأكيدًا لقدسية اللجنة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تعليم الجيزة توجه رسالة عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات

تعليم الوادي الجديد يواصل برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

وأكدت مدير تعليم القاهرة، أن الالتزام بالتعليمات داخل اللجان مسؤولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي إخلال بضوابط الامتحانات يعد مساسًا بنزاهة العملية التعليمية، وسيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضحت مدير المديرية أن القرار يستهدف توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.


ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

ويبدأ امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة ونصف وتخصص آخر عشرين دقيقة للإملاء، ويبدأ امتحان التربية الدينية من الساعة الثانية عشرة وحتى الساعة الواحدة ونصف ظهرًا.

الجريدة الرسمية