بنسبة 2%، عودة "طفيفة" للإنترنت في إيران بعد 200 ساعة انقطاع

18 حجم الخط

أعلنت منظمة “نتبلوكس” غير الحكومية لمراقبة الإنترنت اليوم السبت، أنها رصدت عودة "طفيفة جدًّا" لنشاط الشبكة في إيران بعد انقطاع دام أكثر من 200 ساعة على خلفية مظاهرات وحملة قمع تقابلها.



وقالت المنظمة في منشور على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشير القياسات إلى زيادة طفيفة جدا في الاتصال بـالإنترنت في إيران صباح اليوم بعد مرور 200 ساعة".

وأضافت: "لا يزال الاتصال بالإنترنت بشكل عام عند حوالي 2% من مستوياته الطبيعية، ولا توجد أي مؤشرات على تحسن ملحوظ".

وأشارت منظمات حقوقية إلى أن “حجب الإنترنت الذي بدأ في 8 يناير الجاري، يهدف إلى إخفاء الحجم الحقيقي للقمع”.

وبحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران» (إيران هيومن رايتس) غير الحكومية ومقرها النرويج، قُتل ما لا يقلّ عن 3428 متظاهرا منذ بدء الاحتجاجات في أواخر ديسمبر الماضي.

وبدأت المظاهرات في إيران في 28 ديسمبر الماضي، بإضراب لتجار بازار طهران على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، لكنها تحوّلت إلى حركة احتجاج واسعة النطاق رُفعت فيها شعارات سياسيّة من بينها إسقاط الحُكم الممسك بمقاليد البلاد منذ عام 1979.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.