أخبار مصر

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة يختتمون امتحانات الترم الأول

اختتم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وسط أجواء هادئة وانتظام ملحوظ داخل اللجان الامتحانية بمختلف المدارس.
 

طلاب الصف الأول الثانوي

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحاني مادة التاريخ واللغة الأجنبية الثانية، حيث جاءت الأسئلة – بحسب آراء عدد من الطلاب – في مستوى الطالب المتوسط، وشملت أجزاء المنهج المقرر دون تعقيد، مع وجود بعض النقاط التي احتاجت إلى تركيز وفهم جيد.
 

طلاب الصف الثاني الثانوي

وفي السياق ذاته، أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الإنجليزية صباح اليوم، والتي تنوعت أسئلتها بين الاختيار من متعدد، وقطع الفهم، والترجمة، والقواعد، حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان متوازنًا وراعى الفروق الفردية، فيما رأى آخرون أن بعض الأسئلة تطلبت وقتًا إضافيًا للتفكير.
 

وشهدت اللجان الامتحانية التزامًا بالإجراءات التنظيمية والتعليمات المقررة، مع تواجد الملاحظين والمراقبين لضمان سير الامتحانات بسلاسة، ومنع أية محاولات للإخلال بالنظام.
 

ومن جانبهم، أعرب أولياء الأمور عن ارتياحهم لانتهاء الامتحانات، متمنين التوفيق والنجاح لأبنائهم، ومؤكدين أهمية مراعاة مصلحة الطلاب في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بدقة وشفافية.
 

وبذلك يختتم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول، لبدء إجازة منتصف العام الدراسي، في انتظار إعلان النتائج خلال الفترة المقبلة.

