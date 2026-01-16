الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

غدًا، طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان اللغة العربية والتربية الدينية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية، فيتو
يؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى بالقاهرة غدا،  امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ببني سويف

أكثر من 78 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم غدا

 ويبدأ امتحان اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر ونصف وتخصص أخر عشرون دقيقة للاملاء، ويبدأ امتحان التربية الدينية من الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

 وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات بكافة المدارس وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، حيث شملت الاستعدادات التأكد من جودة التهوية والإضاءة داخل اللجان ونظافة الفصول وصلاحية الأثاث المدرسي وتهيئة اللجان بما يوفر الهدوء والانضباط أثناء أداء الامتحانات.

 كما تم توزيع الطلاب على كشوف المناداة بما يحقق الانضباط داخل اللجان، ويحد من أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات، ويكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.


وفي إطار الحرص على السلامة الصحية للطلاب، تم توفير الزائرة الصحية بجميع المدارس أثناء فترة الامتحانات، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو وعكات صحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

كما شددت الدكتورة همت أبو كيلة على مراعاة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل اللجان الامتحانية، من خلال تهيئة اللجان المناسبة لهم فى الأدوار الأرضية، وتطبيق كافة التيسيرات المقررة وفق اللوائح والقواعد المنظمة، بما يضمن أداءهم للامتحانات في مناخ إنساني وتربوي عادل. 

الجريدة الرسمية