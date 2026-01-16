الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

ضبابية وتؤثر على الرؤية، تحذير عاجل من الشبورة غدًا

طقس،فيتو
طقس،فيتو
 حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتبدأ فى الثانية فجرا وتنتهي فى الساعة العاشرة صباحا.

شديدة البرودة ورياح، حالة الطقس اليوم الجمعة 16 يناير 2026

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من شبورة كثيفة على الطرق السريعة

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا السبت ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 09
  

