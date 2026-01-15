الجمعة 16 يناير 2026
أخبار مصر

شيخ الأزهر بمناسبة الإسراء والمعراج: المسجد الأقصى أمانة في أعناق المسلمين لا تسقط ولا تُمحَى

الدكتور أحمد الطيب،
هنَّأ فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب،  شيخ الأزهر الشريف، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكِّدًا أنَّ هذه الذكرى تُعيدُ إلى وعي الأمة الإسلامية تشريف رسول الله بهذه المعجزة الخالدة، وتذكِّرهم بعِظَم مكانة المسجد الأقصى المبارك، وتؤكِّد أن هذه الذكرى ليست رمزًا لتاريخ المسلمين فحسب، بل هي ركن من أركان هُوِيَّتهم.

شيخ الأزهر يحذر من التقسيم  المكاني والزماني للمسجد الأقصى

وحذَّر شيخ الأزهر خلال تغريدة له على موقعي فيسبوك واكس من خطورة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك، مصرحًا: "في الوقتِ الذي تُفرَضُ فيه على هذه الأمة مخططاتُ التقسيمِ الزماني والمكاني، ومساعي طمس الهوية وتزييف المعالم، يبقى الأقصى أمانة في أعناق المسلمين، لا تتقادم ولا تسقط ولا تُمحَى".

شيخ الأزهر بمناسبة الإسراء والمعراج: المسجد الأقصى أمانة في أعناق المسلمين

واختتم فضيلته حديثه بتأكيد أنَّ المسجد سيظل رمزًا للثبات الرسوخ، مصرحًا " كل عام والمسجد الأقصى ثابتٌ راسخٌ، قويٌّ شامخٌ، كلُّ عامٍ والأمة في اتحاد وأخوَّة، ووعيٍ يقظٍ وقُوةٍ واعدةٍ، كل عام وأنتم بخير".

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

وفي سياق متصل تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المناسبة الجليلة التي تجسد عظمة الرسالة النبوية، وتؤكد سمو القيم الإيمانية والإنسانية في الإسلام.

ويعرب وزير الأوقاف، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العاملين بالوزارة، عن أصدق التهاني القلبية بهذه الذكرى المباركة، التي تمثل محطة إيمانية رفيعة للتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى، واستلهام معاني الصبر واليقين والثبات على الحق.

وأكد أن ذكرى الإسراء والمعراج تحمل في مضامينها دروسًا عظيمة في الإخلاص، وحكمة القيادة، والعمل الدؤوب من أجل تحقيق المقاصد السامية وبناء الأوطان، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

واختتم بالدعاء إلى الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامة الرئيس بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا العزيز بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التلاحم والوحدة، وعلى الإنسانية جمعاء بالخير والسلام.

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

