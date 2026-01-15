الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

إعلان نتيجة تظلمات مسابقة معلم مساعد لغة عربية (رابط رسمي)

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة خدمتي الاستعلام عن رغبات الناجحين، والاستعلام عن نتيجة التظلمات لمسابقة شغل 25217 وظيفة معلم مساعد (لغة عربية) عبر بوابة الوظائف الحكومية والتي نظمها الجهاز لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 
وأوضح رئيس الجهاز أن الاستعلام عن الرغبات يُمَكِّنُ الناجحين في الامتحان الإلكتروني من الاطلاع على موقفهم من الرغبات التي قاموا بتسجيلها، وهم الذين لم يندرجوا ضمن العدد المطلوب لمحافظاتهم، حيث سيتم منحهم فرصة الترشح للتعيين في محافظات أخرى لا تزال بها أماكن شاغرة.

فرصة الترشح للتعيين في محافظات أخرى

كما أتاح الجهاز في الوقت ذاته إمكانية الاستعلام نتيجة التظلمات. 

25217 في وظيفة معلم مساعد لغة عربية

وكان الجهاز قد أعلن في 24 فبراير الماضي، عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (25217) في وظيفة معلم مساعد (لغة عربية)، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مارس 2025، وأُجريت الامتحانات في الفترة من 13 سبتمبر حتى 27 أكتوبر الماضي، وتم فتح الاستعلام على نتيجة الامتحان الالكتروني في 18 نوفمبر الماضي، وفتح الجهاز باب التظلمات وترتيب الرغبات يوم 19 نوفمبر 2025.

وفي سياق متصل أعلنت محافظة بني سويف، عن أسماء المُقبولين «بالمرحلة الخامسة تخصص لغة عربية» ضمن مسابقة 30 ألف معلم، واستعداداتها لبدء تنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات الجدد المقبولين على وظيفة «معلم مساعد»، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتأهيل الكوادر التربوية الجديدة قبل تسلم مهام عملهم داخل المدارس.

