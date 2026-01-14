الخميس 15 يناير 2026
أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من شبورة كثيفة على الطرق السريعة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة المؤثرة  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء حيث من المتوقع أن تبدأ فى الثالثة فجرا وتنتهى فى الساعة العاشرة صباحا.

المواني تنسق مع الأرصاد بسبب حالة الطقس

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين وخليج السويس

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس  غدا الخميس ويستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  و السواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى  آخر الليل  ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء و أغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  19

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 05

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09
  

