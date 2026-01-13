الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة عن الفيديو الاستفزازي من لاعبي السنغال: الرد سيكون في الملعب

منتخب السنغال،فيتو
منتخب السنغال،فيتو
18 حجم الخط

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السنغالي فيديو مستفز للاعبي المنتخب في ختام التدريب، حيث أشاروا بحركة "الجيب" الشهيرة التي تعني عادةً “كله تحت السيطرة أو في الجيب”.

الفيديو انتشر كالبرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونال العديد من الانتقادات للاعبي منتخب السنغال، خاصى وأن البعض اعتبره تقليلا من منتخب مصر.

أول رد من اتحاد الكرة 

وتحفظ اتحاد الكرة في الرد على محاولات استفزاز لاعبي منتخب مصر قبل اللقاء المصيري والحاسمة بين المنتخبين.

وصرح مصدر داخل الاتحاد أن الرد سيكون في الملعب، وأن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يعكف حاليا على دراسة منتخب السنغال، دون النظر لأي محاولات استفزازية من المنافس.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليا في المغرب، بعد الفوز على حامل اللقب منتخب كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والسنغال 

تقام مباراة منتخب مصر ضد السنغال، غدا الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري على ملعب طنجة الكبير، وتنطلق صافرتها في الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وتنقل مباراة مصر والسنغال عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر والسنغال عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

ووصلت بعثة منتخب مصر مساء أمس الإثنين إلى مدينة طنجة، التي سيحتضن ملعبها مباراته أمام السنغال، في نصف نهائي أمم افريقيا 2025.

جائزة ضخمة لمنتخب مصر 

وجاء فوز منتخب مصر على كوت ديفوار وتأهله لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن له الحصول على جائزة مالية تقدم بـ2.5 مليون دولار، هي جائزة التواجد في الدور قبل النهائي.

منتخب السنغال، فيتو
منتخب السنغال، فيتو

حسام حسن مستمر مع الفراعنة في مونديال 2026

وجاء تأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، ليضمن بقاء حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسك الصيف المقبل.

ووفقا للعقد المبرم بين اتحاد الكرة وحسام حسن، فإنه في حال نجح في قيادة الفراعنة للدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا الحالية في المغرب، سيستمر في منصبه مديرا فنيا لمنتخب مصر في كأس العالم 2026، أما في حال مغادرة الكان قبل هذا الدور يعتبر عقده مفسوخا تلقائيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الاول منتخب كوت ديفوار منتخب السنغال مباراة مصر والسنغال مباراة منتخب مصر حسام حسن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

مواد متعلقة

عمرو الجزار يصل مقر الأهلي واتجاه لظهوره في مران اليوم

تعرف على حكم مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

استفزاز لاعبو السنغال لمنتخب مصر قبل لقاء نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

منتخب مصر في مواجهة الثأر أمام السنغال.. رقم قياسي للفراعنة بنصف نهائي الكان.. التاريخ ينتظر كتابة إنجاز جديد لـ محمد صلاح.. والعميد مستمر حتى مونديال 2026

رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي

بنزيما يقود التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام ضمك بالدوري السعودي، وهذا موعد المباراة

اليوم، مؤتمر صحفي لمنتخب مصر للحديث عن مواجهة السنغال بنصف نهائي أمم أفريقيا

بعد إقصاء الأهلي، المصرية للاتصالات في مواجهة قوية أمام فاركو بكأس مصر
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

تداول 24 ألف طن و1025 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

جلسة حاسمة بين معتمد جمال ولاعبي الزمالك

العظمى بالقاهرة 18 والصغرى بالمحافظات تسجل 5 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

السيسي يوجه بالاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من حياة كريمة

أرقام مواجهات مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله، "هوفمان" المفكر الألماني المسلم الذي أعاد قراءة الغرب من منظور إسلامي

معجزة الإسراء والمعراج، كيف تجلّت رحمة النبي بأمته في فريضة الصلاة؟

أصله ومن له حق النقاش فيه، الأزهر يوضح مسائل مهمة حول “الاجتهاد في الإسلام”

المزيد
الجريدة الرسمية