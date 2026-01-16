أمم أفريقيا 2025، منتخب مصر يختتم اليوم استعداداته لمواجهة نيجيريا

18 حجم الخط

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره النيجيري، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب الفرعية في مدينة الدار البيضاء، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا غدا السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ونيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير.

منتخب نيجيريا، فيتو

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

تصريحات حسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

وعلق حسام حسام المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خسارة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا 2025.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه راضٍ عن أداء اللاعبين في البطولة ووجه لهم الشكر.

وأضاف حسام حسن: هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخبي مصر والسنغال قبل المباراة، و⁠لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت.

وتابع: ⁠لا ألجأ للاعتذارات وأشكر اللاعبين، هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها.

وأكمل: ⁠أتمنى تدخل فيفا في البطولات الكبرى مثل أمم أفريقيا لإضفاء مزيد من العدالة التحكيمية في البطولات الكبرى لتوفير تكافؤ فرص بين الفرق.

واختتم حسام حسن: مصر ستظل بلدًا كبيرًا بالبطولات والتاريخ، و⁠هناك بعض الأخطاء التحكيمية ولا توجد عدالة في أفريقيا.

