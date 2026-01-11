الإسماعيلي ينفي الشائعات حول مفاوضات مع جهة استثمارية

18 حجم الخط

أصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ردا على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخوله في مفاوضات أو التعاقد مع جهة استثمارية خلال الفترة المقبلة.

بيان الإسماعيلي

وأكدت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي عدم صحة الأنباء المتداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الإسماعيلي لم يبرم أي اتفاق مع جهات استثمارية في الوقت الحالي، ومطالبة جماهير النادي بعدم تداول أو نشر أخبار غير دقيقة قد تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لحل الأزمات القائمة.

وأوضح البيان أن إدارة النادي تعمل بشكل جاد على إنهاء جميع الملفات العالقة، سواء المتعلقة بمفاوضات اللاعبين أو تسوية الغرامات والمستحقات المالية، في إطار خطة تهدف إلى إعادة الاستقرار للنادي.

واختتمت لجنة الإدارة بيانها بالتأكيد على ثقتها الكاملة في وعي جماهير الإسماعيلي، وقدرتهم على دعم النادي في هذه المرحلة الدقيقة، مشددة على التزامها بالإعلان الفوري عن أي مستجدات حقيقية تتحقق على أرض الواقع، سعيا لعودة الدراويش إلى مكانتهم الطبيعية وسابق عهدهم.

تصريحات حمزة الجمل عن أزمته مع الإسماعيلي

وكشف حمزة الجمل، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، عن الدوافع التي قادته لتقديم شكوى رسمية ضد إدارة النادي، بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وأوضح الجمل، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير، أنه تنازل في وقت سابق عن مبلغ 300 ألف جنيه بدافع حبه للنادي وحرصه على استقرار الفريق خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في تصعيد الأزمة في بدايتها.

وأضاف أن اتصالًا هاتفيًّا جمعه بالمدير المالي للنادي أثناء رئاسة نصر أبو الحسن، حيث فوجئ بتأكيد الأخير عدم وجود أي مستحقات مالية له لدى النادي، مع إخباره بإمكانية التقدم بشكوى إذا أراد.

وأشار الجمل إلى أن أسلوب الحديث معه اعتبره مسيئًا له ولأعضاء الجهاز الفني، وهو ما دفعه في النهاية لاتخاذ قرار التقدم بشكوى رسمية للحفاظ على حقوقه وكرامته.

