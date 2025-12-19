الصحة العالمية: الهجمات على المرافق الصحية بالسودان توسعت وأصبحت الأكثر فتكا

18 حجم الخط

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة: إن الهجمات على المرافق الصحية في السودان توسعت وأصبحت الأكثر فتكا بحياة الناس.

وأضافت منظمة الصحة العالمية: الاعتداءات على المرافق الصحية في السودان جعلت الوفيات فيه الأعلى على مستوى العالم هذا العام.

أكثر من 1600 قتيل بهجمات على مرافق طبية بالسودان في 2025

قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، إنها وثقت 65 هجوما على مرافق طبية بـ السودان خلال عام 2025.

وأضافت منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1600 قتيل بهجمات على مرافق طبية بالسودان في 2025.

21 مليون شخص يواجهون المجاعة في السودان

قال برنامج الغذاء العالمي، الأربعاء، إن الاحتياجات في السودان تزداد وهناك 21 مليون شخص في جوع حاد.

وبحسب «الشرق – بلومبرج» قال برنامج الغذاء العالمي: "المجاعة في بعض مناطق السودان مؤكدة.. نقدم مساعدات لأكثر من 4 ملايين شخص في السودان.. التحدي الأكبر بالنسبة لنا بشأن السودان هو نقص الموارد.. الوضع في الفاشر وكادوجلي مأساوي".

برنامج الأغذية العالمي يطالب بتحقيق فوري في الهجوم علي قافلة مساعدات بالسودان

وفي الـ 5 من شهر ديسمبر الجاري، أدان برنامج الأغذية العالمي، الهجوم على شاحنة ضمن قافلة مساعدات إنسانية بشمال دارفور بغرب السودان.

السودان يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي، إن السودان ما زال يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم والتوقعات "قاتمة".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "أكثر من 21 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أسوأ.. المجاعة تفتك بمدينتي الفاشر في الغرب وكادقلي في الجنوب بسبب الصراع بالسودان".

وتابع برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لمضاعفة التمويل لمواجهة أزمة الجوع وإغاثة 8 مليون شخص شهريا بالسودان.

فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي: ندين فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان.

وأضاف: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على كل من يزعزع استقرار ‎السودان، وثقافة الإفلات من العقاب في ‎السودان يجب أن تنتهي.

استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب

وتابع الاتحاد الأوروبي: فرضنا إجراءات تقييدية على النائب الثاني لقائد ميليشيا الدعم السريع.. استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

