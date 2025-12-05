الجمعة 05 ديسمبر 2025
خارج الحدود

برنامج الأغذية العالمي يطالب بتحقيق فوري في الهجوم علي قافلة مساعدات بالسودان

أدان برنامج الأغذية العالمي، مساء اليوم الجمعة، الهجوم على شاحنة ضمن قافلة مساعدات إنسانية بشمال دارفور بغرب السودان.

وطالب برنامج الأغذية العالمي بتحقيق فوري في الهجوم على قافلة المساعدات بغرب السودان ومحاسبة منفذيه.

وأكد برنامج الأغذية العالمي: "نقدم مساعدات لنحو 700 ألف شخص في مدينة طويلة بغرب السودان".

السودان يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي، إن السودان ما زال يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم والتوقعات "قاتمة".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "أكثر من 21 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أسوأ.. المجاعة تفتك بمدينتي الفاشر في الغرب وكادقلي في الجنوب بسبب الصراع بالسودان".

وتابع برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لمضاعفة التمويل لمواجهة أزمة الجوع وإغاثة 8 مليون شخص شهريا بالسودان.

فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي: ندين فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان.

وأضاف: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على كل من يزعزع استقرار ‎السودان، وثقافة الإفلات من العقاب في ‎السودان يجب أن تنتهي.

استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب

وتابع الاتحاد الأوروبي: فرضنا إجراءات تقييدية على النائب الثاني لقائد ميليشيا الدعم السريع.. استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

