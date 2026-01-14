شاهد.. فرحة قوات الجيش السوداني بالسيطرة على شمال دارفور وفرار “الدعم السريع”

18 حجم الخط

الجيش السوداني يسيطر على دارفور، أكد موقع "أخبار السودان" أن القوة المشتركة في دارفور أعلنت أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه استعادوا السيطرة على منطقة "جرجيرة" والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور، وذلك عقب عملية عسكرية ناجحة أسفرت عن التحرير الكامل للمنطقة.

فرار مليشيا الدعم السريع من مناطق بدارفور

كما كشف الموقع السوداني أن عناصر مليشيا الدعم السريع فروا من شمال دارفور، فور سيطرة الجيش السوداني علي منطقة جرجيرة والمناطق المحيطة بها، حيث قال المتحدث باسم القوات المشتركة، المشاركة للجيش السوداني: "إن عناصر الميليشيا فروا باتجاه كولبوس بعد تكبدهم خسائر فادحة"

#Sudan | The Joint Force in Darfur announced that the army and allied forces have regained control of the Jargira area and its surroundings in North Darfur, following a successful military operation that resulted in the full liberation of the area.

The Joint Force spokesperson,… pic.twitter.com/aMBM0KEUWV — Sudan News 🇸🇩 (@Sudan_tweet) January 14, 2026

وأكد أن الجيش السوداني قام بالاستيلاء على 20 مركبة قتالية، وتدمير 15 مركبة أخرى، وأسر عدد من عناصر مليشيا الدعم السريع.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو للقوات المشتركة، تظهر فرحة القوات أثناء سيطرتها على منطقة "جرجيرة" والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور، بعد طرد عناصر مليشيا الدعم السريع، الذين فروا من المنطقة.

القوات المشتركة تستولي على معدات الدعم السريع

يذكر أن القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني، قالت في بيان لها: "نؤكد أن منطقة جرجيرة عادت إلى حضن الوطن بعد أن ظلت لفترة تحت سيطرة المليشيا المتمردة".

وأضافت القوات في البيان: "أن قواتنا استولت على 20 عربة قتالية وكامل عتادها ودمرت 15 عربة قتالية تدميرًا كاملًا إلى جانب أسر عدد من عناصر المليشيا".

ووجهت القوات المشتركة رسالة لمليشيا الدعم السريع فقالت: "رسالتنا للمليشيا المتمردة بأنه لا يوجد ملاذ آمن لها في أي بقعة من أرض الوطن وأن قواتنا ستواصل ملاحقتها وضرب أوكارها حتى القضاء عليها بالكامل".

