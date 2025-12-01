البرهان: لا تسوية للأزمة السودانية دون تفكيك ميليشيا الدعم السريع ونزع سلاحها

18 حجم الخط

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن أي مبادرة أو تصور لحل الأزمة الحالية في السودان لن يُقبل بأي شكل من الأشكال إذا لم يتضمن تفكيك ميليشيا الدعم السريع المتمردة ونزع سلاحها كليًا، مشددًا على أن احتكار القوة يجب أن يعود للدولة وحدها، وأن الجيش هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المخولة بحمل السلاح.

السيادة السودانية والدولة أولًا: البرهان يضع خطوطًا حمراء أمام الوسطاء

أوضح البرهان بوضوح أن لا مجال لحلول وسط أو ترتيبات أمنية مشتركة مع ميليشيا الدعم السريع، معتبرًا أن أي مبادرة لا تنص بصورة واضحة على حل تلك التشكيلات ونزع أسلحتها هي "مبادرة ميتة قبل أن تبدأ".

وأضاف أن وحدة الجيش السوداني واستقرار الدولة لا يمكن أن يتحققا في ظل وجود ميليشيات مسلحة موازية أو منافسة للمؤسسات النظامية.

رسالة البرهان إلى المجتمع الدولي: لا تفاوض على الأمن القومي السوداني

وجّه البرهان رسائل غير مباشرة للمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين، قائلًا إن السودان لن يقبل بأي ضغوط أو محاولات لفرض تسويات سياسية تتجاهل الأولوية الأمنية، مؤكدًا أن الأمن القومي لا يُساوَم عليه، وأن أي حلول يجب أن تُبنى على إزالة التهديدات التي تشكلها المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة.

حلول قائمة على الدمج؟ البرهان يرفض ويضع شروطًا صارمة

في ظل الحديث عن مقترحات تتضمن تسوية عبر دمج قوات ميليشيا الدعم السريع داخل الجيش، شدد البرهان على أن الدمج لا يمكن أن يتم إلا بعد التفكيك الكامل والتجريد من السلاح والتحقق الأمني والقانوني الصارم، مع الالتزام بالمؤسسات العسكرية الرسمية ومعاييرها العسكرية والمهنية، وليس عبر "صفقات سياسية".

دلالات تصريح البرهان في هذا التوقيت

يُنظر إلى تصريحات البرهان على أنها تثبيت للموقف الرسمي السوداني قبل أي مسار تفاوضي محتمل، وخصوصًا مع التحركات الدولية الهادفة لإحياء المفاوضات. كما تعكس رغبة القيادة السودانية في إعادة صياغة أي مبادرة وفق شروط تحفظ سيادة الدولة واحتكارها للسلاح.

