الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرهان: لا تسوية للأزمة السودانية دون تفكيك ميليشيا الدعم السريع ونزع سلاحها

البرهان يحسم الجدل:
البرهان يحسم الجدل: لا تسوية دون تفكيك الميليشيا ونزع سلاحها
18 حجم الخط

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن أي مبادرة أو تصور لحل الأزمة الحالية في السودان لن يُقبل بأي شكل من الأشكال إذا لم يتضمن تفكيك ميليشيا الدعم السريع المتمردة ونزع سلاحها كليًا، مشددًا على أن احتكار القوة يجب أن يعود للدولة وحدها، وأن الجيش هو المؤسسة الشرعية الوحيدة المخولة بحمل السلاح.

السيادة السودانية والدولة أولًا: البرهان يضع خطوطًا حمراء أمام الوسطاء

أوضح البرهان بوضوح أن لا مجال لحلول وسط أو ترتيبات أمنية مشتركة مع ميليشيا الدعم السريع، معتبرًا أن أي مبادرة لا تنص بصورة واضحة على حل تلك التشكيلات ونزع أسلحتها هي "مبادرة ميتة قبل أن تبدأ".
وأضاف أن وحدة الجيش السوداني واستقرار الدولة لا يمكن أن يتحققا في ظل وجود ميليشيات مسلحة موازية أو منافسة للمؤسسات النظامية.

رسالة البرهان إلى المجتمع الدولي: لا تفاوض على الأمن القومي السوداني

وجّه البرهان رسائل غير مباشرة للمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين، قائلًا إن السودان لن يقبل بأي ضغوط أو محاولات لفرض تسويات سياسية تتجاهل الأولوية الأمنية، مؤكدًا أن الأمن القومي لا يُساوَم عليه، وأن أي حلول يجب أن تُبنى على إزالة التهديدات التي تشكلها المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة.

حلول قائمة على الدمج؟ البرهان يرفض ويضع شروطًا صارمة

في ظل الحديث عن مقترحات تتضمن تسوية عبر دمج قوات ميليشيا الدعم السريع داخل الجيش، شدد البرهان على أن الدمج لا يمكن أن يتم إلا بعد التفكيك الكامل والتجريد من السلاح والتحقق الأمني والقانوني الصارم، مع الالتزام بالمؤسسات العسكرية الرسمية ومعاييرها العسكرية والمهنية، وليس عبر "صفقات سياسية".

دلالات تصريح البرهان في هذا التوقيت

يُنظر إلى تصريحات البرهان على أنها تثبيت للموقف الرسمي السوداني قبل أي مسار تفاوضي محتمل، وخصوصًا مع التحركات الدولية الهادفة لإحياء المفاوضات. كما تعكس رغبة القيادة السودانية في إعادة صياغة أي مبادرة وفق شروط تحفظ سيادة الدولة واحتكارها للسلاح.

الجيش السوداني: مقتل العشرات من الدعم السريع في هجوم بالمسيرات على شمال كردفان

من ضمنها الانسحاب من المدن الرئيسية، الجيش السوداني يكشف شروطه للتفاوض مع الدعم السريع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرهان السودان الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع سلاح الدعم السريع الأمن القومي السوداني رئيس مجلس السيادة السوداني

مواد متعلقة

الجيش السوداني والقوات المساندة له يحقق تقدما كبيرا بمحاور غرب وجنوب كردفان

البرهان يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

الجيش السوداني: مقتل العشرات من الدعم السريع في هجوم بالمسيرات على شمال كردفان

البرهان: ليس هناك وثيقة أمريكية جديدة تم تقديمها للحكومة السودانية

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

كيف أحصن نفسي من الحسد؟، عالم أزهري يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads