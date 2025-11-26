الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

برنامج الأغذية العالمي: السودان يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم

السودان، فيتو
السودان، فيتو
18 حجم الخط

قال برنامج الأغذية العالمي مساء اليوم الأربعاء، إن السودان ما زال يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم والتوقعات "قاتمة".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "أكثر من 21 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أسوأ.. المجاعة تفتك بمدينتي الفاشر في الغرب وكادقلي في الجنوب بسبب الصراع بالسودان".

وتابع برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لمضاعفة التمويل لمواجهة أزمة الجوع وإغاثة 8 مليون شخص شهريا بالسودان.

 

فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان

والاسبوع الماضي، قال الاتحاد الأوروبي: ندين فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان.

وأضاف: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على كل من يزعزع استقرار ‎السودان، وثقافة الإفلات من العقاب في ‎السودان يجب أن تنتهي.

 

استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب

وتابع الاتحاد الأوروبي: فرضنا إجراءات تقييدية على النائب الثاني لقائد ميليشيا الدعم السريع.. استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برنامج الأغذية العالمي انعدام الامن الغذائي السودان الفاشر ميليشيا الدعم السريع

مواد متعلقة

وزير خارجية السودان: الخرطوم لا تقبل أي أمر يفرض عليها من الخارج

العفو الدولية تتهم الدعم السريع بتنفيذ جرائم حرب ضد المدنيين بالفاشر

شبكة أطباء السودان: وفاة 23 طفلا بسبب سوء التغذية الحاد خلال شهر بجنوب كردفان

الاتحاد الأوروبي: ندين فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان

الأكثر قراءة

اليمن تتقدم 3-1 أمام جزر القمر في الشوط الأول في ملحق تصفيات كأس العرب

إصابة 5 أشخاص بينهم مدرب كرة السلة بنادي الزمالك في تصادم على الصحراوي بالمنيا

عباقرة ولكن مجهولون، "مريم الاسطرلابية" صنعت أول "GPS"

من عالم النجومية والشهرة إلى ما وراء القضبان .. رمضان صبحي قصة موهبة تواجه مستقبلا مظلما .. الحبس في قضية اتهامه بالتزوير و أزمة المنشطات يهددان مسيرته

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح ضرورة الاحتكام إلى الشريعة عند الاختلاف

إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء الأبرز، السيسي يستعرض فوائد محطة الضبعة النووية

إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

هل يجب طاعة أبي وأمي في خلع النقاب وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما قبل الفجر؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر جمادى الآخرة 1447

كيف يتشهد المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads