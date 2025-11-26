برنامج الأغذية العالمي: السودان يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم

18 حجم الخط

قال برنامج الأغذية العالمي مساء اليوم الأربعاء، إن السودان ما زال يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم والتوقعات "قاتمة".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "أكثر من 21 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أسوأ.. المجاعة تفتك بمدينتي الفاشر في الغرب وكادقلي في الجنوب بسبب الصراع بالسودان".

وتابع برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لمضاعفة التمويل لمواجهة أزمة الجوع وإغاثة 8 مليون شخص شهريا بالسودان.

فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان

والاسبوع الماضي، قال الاتحاد الأوروبي: ندين فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان.

وأضاف: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على كل من يزعزع استقرار ‎السودان، وثقافة الإفلات من العقاب في ‎السودان يجب أن تنتهي.

استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب

وتابع الاتحاد الأوروبي: فرضنا إجراءات تقييدية على النائب الثاني لقائد ميليشيا الدعم السريع.. استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.