رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يناقش استعدادات امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ترأس الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بديوان عام منطقة القليوبية الأزهرية بمدينة بنها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات الجادة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث جرى خلاله مناقشة التعليمات المنظمة لسير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، واستعراض كافة الجوانب الإدارية والفنية والأمنية المتعلقة بالعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وشهد الاجتماع حضور كلٍّ من: الشيخ مجدي أتي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة القليوبية الأزهرية، والشيخ حسين قايد، مدير التعليم الإعدادي، ووليد القاضي، مدير التعليم الابتدائي، وماهر عبد الحق، مدير إدارة الامتحانات بمنطقة القليوبية الأزهرية، السيد خطاب، مدير أمن منطقة القليوبية الأزهرية، وأسماء طبل، مدير العلاقات العامة بمنطقة القليوبية الأزهرية.

وأكد الشيخ سعيد أحمد خضر خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الدقيق بالتعليمات، وتحمل المسؤولية الكاملة من قِبل رؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام سيرها، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص منطقة القليوبية الأزهرية على خروج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في صورة منظمة ومشرفة، تعكس الجهد المبذول داخل المعاهد الأزهرية، وتؤكد مكانة التعليم الأزهري ودوره الرائد.

