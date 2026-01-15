الخميس 15 يناير 2026
محافظ القليوبية يستقبل وفد نقابة الصيادلة ومؤسسة القادة لبحث سبل بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، والدكتور بكري سعيد مدير إدارة بنها الصحية والمدير التنفيذي للمؤسسة بالقليوبية؛ وبحضور الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في عدد من الملفات التي تستهدف بناء القدرات وتعزيز الوعي المجتمعي داخل المحافظة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في العنصر البشري.

محافظ القليوبية يستقبل وفد "نقابة الصيادلة" و"مؤسسة القادة" لبحث سبل بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي

وشهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا لمشروع «رجل الدولة»، الذي تتبناه مؤسسة القادة بالتعاون مع نقابة صيادلة القليوبية، بوصفه أحد المشروعات  الرائدة الهادفة إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في صنع القرار، عبر تزويدها بأدوات التخطيط العلمي والإدارة الرشيدة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات والمبادرات المقدمة لمختلف فئات المجتمع داخل قرى ومدن المحافظة.

ومن جانبه، أيد المهندس أيمن عطية  المشروع «رجل الدولة» ووجه بتقديم سبل الدعم لتنفيذه بمحافظة القليوبية، مشددًا على ضرورة أن تخرج هذه الدفعات بحلول عملية وعلمية مبتكرة لقضايا المجتمع المحلي، والمساهمة في الحد من الظواهر السلبية وتحويلها إلى طاقات إيجابية تدعم مسار التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تفتح أبوابها لكافة المبادرات الجادة التي تسعى لتقديم قيمة مضافة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

كما وافق محافظ القليوبية خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز الانتماء للمحافظة، تستهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعميق شعور المواطنين بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة.

وأكد المحافظ في ختام اللقاء أن محافظة القليوبية تدعم بقوة الشراكة بين الأجهزة التنفيذية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذا التكامل هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء المستقبل، وترجمة توجهات القيادة السياسية في بناء جيل واعي يمتلك مهارات القيادة والقدرة على مواجهة التحديات بأسلوب علمي ومنظم.

الجريدة الرسمية