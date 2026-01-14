الأربعاء 14 يناير 2026
الأطفال في المقدمة، ترقب وقلق على وجوه جماهير المنتخب بالقليوبية (صور)

الأطفال الصغار في مقدمة مشجعي المنتخب بالقليوبية
شهدت محافظة القليوبية أجواء حماسية خلال متابعة مباراة المنتخب المصري مع السنغال ولحظات ترقب مع لحظات المباراة الفارقة وتصدر المشجعين من الأطفال الصغار المشهد.

لحظات تحبس الأنفاس.. ترقب وقلق على وجوه مشجعي المنتخب بالقليوبية 


وفي مدينة بنها، شهدت المقاهي تجمع العشرات من المشجعين، حاملين الأعلام واللافتات المؤيدة للمنتخب، وسط أصوات الهتافات والدعاء وتمني الجمهور حسم المباراة لصالح الفريق الوطني.

وتوافد المشجعون إلى المقاهي والمطاعم، حيث تواجد مشجعون يتابعون المباراة على شاشات كبيرة، مع تقديم وجبات خفيفة ومشروبات، في محاولة للحفاظ على معنوياتهم، وسط ترقب متواصل لكل حدث على أرض الملعب.
وأكد عدد من المشجعين أن المواجهة تمثل "رد اعتبار" وخطوة حاسمة نحو اللقب الثامن، معربين عن ثقتهم في قدرة كتيبة "حسام حسن" بقيادة النجم محمد صلاح وعمر مرموش على تجاوز "أسود التيرانجا" والوصول إلى المباراة النهائية.

أجواء المباراة
تأتي هذه المباراة بعد مشوار قوي للمنتخب المصري نجح خلاله في الإطاحة بالمنتخب الإيفواري (حامل اللقب) في ربع النهائي، مما رفع سقف الطموحات لدى الشارع القليوبي  الذي لا يقبل بغير الفوز الليلة للعبور نحو الحلم الأفريقي الكبير.

