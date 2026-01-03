محافظ أسوان يتابع انتخابات الإعادة من مركز الشبكة الوطنية (صور)

18 حجم الخط

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، سير الأجواء الانتخابية وإقبال المواطنين على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

رافق المحافظ خلال المتابعة كل من: اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

وشدد اللواء إسماعيل كمال على مواصلة تكثيف الجهود من مسئولى المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانيات، وتقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل أمام اللجان الإنتخابية حتى يتسنى للناخبين التوجه لصناديق الاقتراع، وأداء صوتهم فى سهولة ويسر لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكد أنه يتم بالتوازى توفير مقاعد الانتظار، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن، فضلًا عن توفير المظلات، وهو الذى يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية التى تضم ١٥٢ لجنة فرعية تضم الدائرة الأولى منها ٥٤ لجنة فرعية داخل بمركز أسوان، والدائرة الثالثة بمركز نصر النوبة، وتضم ٤٣ لجنة فرعية، والدائرة الرابعة بمركز إدفو، وتضم ٥٥ لجنة فرعية.

وانطلقت اليوم السبت جولة الإعادة داخل جمهورية مصر العربية في 27 دائرة انتخابية، وفقًا للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر على مدار يومي 3 و4 يناير 2026، وذلك داخل 2230 لجنة فرعية موزعة على 10 محافظات، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وتُجرى جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، للتنافس على 49 مقعدًا، بين 98 مرشحًا، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين لهم حق التصويت يبلغ 14,897,356 ناخبًا.

وفي هذا السياق، دعت الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين إلى المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مؤكدة أن المشاركة تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية، لا سيما لدى أجيال الشباب، عماد الوطن.

