الخميس 15 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري باحتفالات العيد القومي (صور)

احتفالات عيد اسوان
احتفالات عيد اسوان القومى
18 حجم الخط

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة بلازا درة النيل وسط أجواء إحتفالية للموسيقى العسكرية، وبمشاركة لعدد من الأفواج السياحية الزائرة وأهالي المحافظة، ضمن سلسلة فعاليات عروس المشاتى بعيدها القومى الـ 55.

حضر الفعالية كل من: المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان، والعميد أ.ح أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكري، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، بالإضافة إلى القيادات العسكرية والأكاديمية والدينية والأمنية والتنفيذية.

افتتاح وتشغيل مشروعات خدمية

من جانبه قال الدكتور إسماعيل كمال: أنه بمناسبة العيد القومى للمحافظة سيتم إفتتاح وتشغيل العديد من المشروعات الخدمية، مشيرًا إلى أن الجميع يلمس مشروعات متنوعة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتتالية كحياة كريمة والتى تضم أكثر من 1993 مشروع تم وسيتم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى، وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمي.

 وأوضح إسماعيل كمال بأنه يضاف لذلك مشروعات التطوير والتجميل ، ومنها تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق السادات وممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم، وكورنيش النيل الجديد، لافتًا إلى أنه يتكامل مع ذلك مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية، فقد اقتصرنا الاحتفال هذا العام على فعاليات رمزية لتوجيه كافة الاعتمادات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان احتفالات عيد أسوان القومى النصب التذكاري إكليل الزهور

مواد متعلقة

محافظ أسوان يفتتح الممشى السياحي بكورنيش النيل بأبو هور (صور)

محافظ أسوان: الموسم السياحي يشهد زيادة ملحوظة

محافظ أسوان يشيد بجهود الطب البيطرى لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025

محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكولات تعاون لتنفيذ مشروعات تنموية وصناعية متكاملة
ads

الأكثر قراءة

6 أندية تسعى لحسم تذكرة التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع اليابان في مختلف المجالات

أسعار النفط تهبط بنسبة 4% مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية

زغلول صيام يكتب: ليس من أجل هذا تلعب كرة القدم.. ذكرى لقاء أيرلندا.. حذف المشاهد السيئة.. عن لقاء مصر والسنغال أتحدث!

التاريخ يعيد نفسه، المغرب في النهائي ونيجيريا ومصر يتنافسان على البرونزية

قبل المشهد الأخير، صراع الهدافين يشتعل في أمم أفريقيا

أليو ديانج يصل القاهرة اليوم استعدادا للانتظام في مران الأهلي

خدمات

المزيد

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الخميس 15-1-2026

أسعار الجبس في سوق مواد البناء اليوم الخميس 15 يناير 2026

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس 15-1-2026

المزيد

انفوجراف

موعد النهائي والمركز الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية يوضح أسباب رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

البحوث الإسلامية: رحلة الإسراء والمعراج كانت فرجا بعد صعوبة (فيديو)

البحوث الإسلامية: معجزة الإسراء والمعراج حدث تاريخي ومكافأة للنبي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية