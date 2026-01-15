محافظ أسوان يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري باحتفالات العيد القومي (صور)

18 حجم الخط

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة بلازا درة النيل وسط أجواء إحتفالية للموسيقى العسكرية، وبمشاركة لعدد من الأفواج السياحية الزائرة وأهالي المحافظة، ضمن سلسلة فعاليات عروس المشاتى بعيدها القومى الـ 55.

حضر الفعالية كل من: المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان، والعميد أ.ح أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكري، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، بالإضافة إلى القيادات العسكرية والأكاديمية والدينية والأمنية والتنفيذية.

افتتاح وتشغيل مشروعات خدمية

من جانبه قال الدكتور إسماعيل كمال: أنه بمناسبة العيد القومى للمحافظة سيتم إفتتاح وتشغيل العديد من المشروعات الخدمية، مشيرًا إلى أن الجميع يلمس مشروعات متنوعة فى مختلف قطاعات العمل العام من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتتالية كحياة كريمة والتى تضم أكثر من 1993 مشروع تم وسيتم تشغيلها ضمن المرحلة الأولى، وكذلك منظومة التأمين الصحى الشامل التى تم التشغيل الرسمي.

وأوضح إسماعيل كمال بأنه يضاف لذلك مشروعات التطوير والتجميل ، ومنها تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق السادات وممشى أهل أسوان بكورنيش النيل القديم، وكورنيش النيل الجديد، لافتًا إلى أنه يتكامل مع ذلك مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية، فقد اقتصرنا الاحتفال هذا العام على فعاليات رمزية لتوجيه كافة الاعتمادات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، وخاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وغيرها.

