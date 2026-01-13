محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات للصرف الصحى ومياه الشرب بقرى غرب سهيل

18 حجم الخط

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال المؤتمر الصحفى مع ممثلى الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة: “ منذ تولى مسئولية المحافظة أخذنا على عاتقنا التعامل بجدية مع المشاكل المزمنة والمتراكمة منذ سنوات طويلة بطرق علمية مدروسة”.

وضع حلول جذرية

أضاف: يأتي في مقدمة ذلك التعامل مع مشكلة الكسر والطفح المتكرر لخط مياه الصرف الصحى الممتد من محطة الكرور رقم ( 11 ) حيث تم وضع حلول عاجلة وجذرية بعيدًا عن المسكنات، وترتكز على 3 مراحل، وتم التنسيق مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق لتنفيذ ذلك من خلال توفير الاعتماد المالى بواقع 165 مليون جنيه لإنشاء محطة المشتل الجديدة رقم (12)، والتى سيتم وضع حجر الأساس لها خلال أيام وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى.

أوضح أن المرحلة الثانية تتمثل فى تركيب مطرقة مائية جديدة بالمحطة القديمة بطاقة أكبر خلال أيام قليلة تساعد على الضخ الجيد للتهوية، والمرحلة الثالثة تتمثل فى خط الصرف الذى سيتم تركيبه بقطر 400 مللى، والممتد من محطة الكرور رقم (11) للصرف الصحى وحتى مطبق الشرطة العسكرية كمرحلة أولى لتلافى حدوث الكسورات مرة أخرى بشكل متكرر وسيتم تنفيذه خلال مدة تصل إلى 3 شهور من بدء الأعمال بتهدئة وقوة أفضل.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات للصرف الصحى ومياه الشرب بقرى غرب سهيل وغرب أسوان، فضلًا عن قروى أبو الريش، وهو الذى يتوازى معه التعامل مع مختلف مشاكل الصرف الصحى على مستوى المراكز والمدن.

