محافظ أسوان يوجه بتركيب خط صرف جديد بمنطقة الكرور

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام معاونه اللواء ياسر عبد الشافى بمرافقة اللجنة المشتركة من وزارة الإسكان، وشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى وأجهزة المحافظة للمعاينة الميدانية لمسار خط الصرف الذى سيتم تركيبه بقطر 400 مللى، والممتد من محطة الكرور رقم ( 11) للصرف الصحى وحتى مطبق الشرطة العسكرية كمرحلة أولى لتلافى حدوث الكسورات مرة أخرى بشكل متكرر وسيتم تنفيذه خلال مدة تصل إلى 3 شهور من بدء الأعمال بتهدئة وقوة أفضل.

تنفيذ المرحلة الثانية

ويعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية والتى ستمتد إلى محطة رقم ( 13)، مؤكدًا على أنه تم الإتفاق مع الشركة المنفذة لتغيير 4 محابس هواء للتهدئة على الخط وذلك لتقادم الموجودة حاليًا،كما تم التنسيق مع المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى لتركيب مطرقة مائية بطاقة أكبر لتساعد على الضخ الجيد للتهوية بمحطة الكرور رقم ( 11 ) وستبدأ الأعمال بالمحابس والمطرقة خلال الأسبوع القادم.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال بأن كل ذلك يأتى ضمت حزمة من الإجراءات العاجلة التى تم إتخاذها بطرق علمية ومدروسة، ولتكون حلول ملموسة على أرض الواقع، ومن بينها مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الكرور حيث تم تسخير كافة الإمكانيات بالتنسيق مع المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الوزير من خلال تخصيص أرض المشتل الجديدة لإنشاء محطة رقم ( 12 ) لرفع الصرف الصحى على مساحة تصل لنحو 2000 متر مسطح.

أشار الى ان هذه الخطوات السريعة التى يتم تنفيذها تعتبر بمثابة حل جذرى ونهائى لمشكلة الطفح والكسورات المتكررة بخط الطرد القديم، وتم توفير الإعتمادات المالية بتكلفة تقديرية تصل لحوالى 200 مليون جنيه، ويتم وضع برنامج زمنى مكثف لسرعة الإنتهاء من محطة المشتل ليساهم كل ذلك فى الحد من المعاناة التى يتعرض لها أهلنا بمنطقة الكرور.

