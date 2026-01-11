الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انقلاب سيارة مدير مكتب محافظ أسوان في ترعة النقرة أثناء جولة رسمية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
18 حجم الخط

شهد طريق بلانة بمركز نصر النوبة في أسوان، اليوم، حادث انقلاب سيارة مدير مكتب محافظ أسوان "محمد إسماعيل"، وسقوطها فى ترعة النقرة، أثناء سيرها فى موكب زيارة محافظ البنك المركزى ووزير الزراعة ومحافظ أسوان بقرية بمركز نصر النوبة.

تفاصيل الواقعة

السيارة عبارة عن ربع نقل "دوبل كابينة" وكان يقودها السائق بمفرده، وتعرضت لانفجار إطارها الأمامى فجأة أثناء الجولة، مما أدى إلى انقلابها فى الترعة وتعرضها للغرق، بينما كان مدير مكتب المحافظ يستقل سيارة أخرى.

وأسفر الحادث، عن إصابة سائق السيارة الذي نجا بالخروج من نافذة السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، وجارى انتشال السيارة من المياه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان محافظ أسوان اسعاف جولة غرق

مواد متعلقة

محافظ أسوان يشيد بجهود الطب البيطرى لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025

عيد الميلاد المجيد، محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بالكنائس (صور)

خلال لقائه محافظ أسوان، الشربيني يوجه برصد كافة المشاكل الفنية لخط صرف صحي الكرور

محافظ أسوان ينعى معلمة توفيت اليوم أثناء تأدية عملها في طابور الصباح

ads

الأكثر قراءة

حصيلة أهداف أمم أفريقيا 2025 بعد دور ربع النهائي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

وزير النقل يتابع حركة التشغيل بالسكك الحديد والاستعداد للطقس السيئ

"مصر للعلوم" تحتفل بتخريج دفعات جديدة من الدبلومات المهنية بكلية طب الأسنان بالتعاون مع جامعة جنوة

تعزيز التعاون الاستثماري، تفاصيل صرف شريحة الدعم المالي الثانية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر

رسالة قوية من توفيق عكاشة لـ مصطفى بكري بشأن رئيس مجلس النواب المقبل

فرحنا كلنا، ساويرس يرد على وزير خارجية الإمارات بعد فوز منتخب مصر أمام كوت ديفوار

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

كم يبلغ سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الاحد 11-1-2026

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأحد

سعر الريال القطري في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ليلة الإسراء والمعراج 2026 ميزة إضافية لهذه الليلة

«أدب التحية في الإسلام»، الشيخ عطية صقر يوضح ما يجب على المسلم فعله

تفسير رؤيا البق في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية