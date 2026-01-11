انقلاب سيارة مدير مكتب محافظ أسوان في ترعة النقرة أثناء جولة رسمية

18 حجم الخط

شهد طريق بلانة بمركز نصر النوبة في أسوان، اليوم، حادث انقلاب سيارة مدير مكتب محافظ أسوان "محمد إسماعيل"، وسقوطها فى ترعة النقرة، أثناء سيرها فى موكب زيارة محافظ البنك المركزى ووزير الزراعة ومحافظ أسوان بقرية بمركز نصر النوبة.

تفاصيل الواقعة

السيارة عبارة عن ربع نقل "دوبل كابينة" وكان يقودها السائق بمفرده، وتعرضت لانفجار إطارها الأمامى فجأة أثناء الجولة، مما أدى إلى انقلابها فى الترعة وتعرضها للغرق، بينما كان مدير مكتب المحافظ يستقل سيارة أخرى.

وأسفر الحادث، عن إصابة سائق السيارة الذي نجا بالخروج من نافذة السيارة، وتم نقله إلى مستشفى دراو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، وجارى انتشال السيارة من المياه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

