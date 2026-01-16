الجمعة 16 يناير 2026
صحة ومرأة

3 خطوات تساعدك في علاج مرض السيبو

السيبو
السيبو
مرض السيبو من الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى وتسبب أعراضا تتشابه مع أعراض القولون ما يسبب اضطرابات الهضم باستمرار والشعور بعدم الراحة.

والكثير من الأشخاص يختلط عليهم الأمر ويظنون أنهم مصابون بالقولون إلا أن السبب يكون فى بكتيريا السيبو وهى التى تتجمع فى الأمعاء الدقيقة مسببة أعراضا عديدة ومزعجة.

أسباب مرض السيبو 

ومرض السيبو عبارة عن تكاثر غير طبيعي للبكتيريا في الأمعاء الدقيقة، مما يؤدي إلى تخمر الطعام قبل هضمه بشكل صحيح، وبالتالي ظهور أعراض هضمية متعددة، وهناك عدة عوامل تزيد من احتمالية الإصابة، منها بطء حركة الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي، وضعف حمض المعدة، والسكري خاصة مع اعتلال الأعصاب، والتهابات الأمعاء المتكررة، والجراحات السابقة بالمعدة أو الأمعاء، واستخدام المضادات الحيوية لفترات طويلة، وضعف جهاز المناعة، وأمراض الغدة الدرقية خاصة الخمول، والتوتر والضغط النفسي المزمن.

3 خطوات تساعد فى علاج مرض السيبو 
3 خطوات تساعد فى علاج مرض السيبو 

أعراض مرض السيبو 

وتتشابه أعراض مرض السيبو مع القولون العصبي، لكنها تكون أشد وأطول، ومنها:-

  • انتفاخ شديد بعد الأكل
  • غازات مزعجة
  • آلام وتقلصات بالبطن
  • إسهال أو إمساك (أو تناوب بينهما)
  • الشعور بالامتلاء السريع
  • حموضة وارتجاع
  • غثيان أحيانا
  • فقدان الوزن
  • الإرهاق والتعب المزمن
  • فقر الدم
  • نقص فيتامين B12
  • تساقط الشعر
  • ضعف الأظافر
  • شحوب البشرة

3 خطوات تساعد فى علاج مرض السيبو 

يقول الدكتور إيهاب صالح استشارى أمراض الجهاز الهضمي، إن هناك 3 خطوات تساعد فى علاج مرض السيبو، منها:-

الخطوة الأولى، تقليل الطعام الذي يغذي البكتيريا، مثل:-

  • سكريات
  • نشويات بسيطة
  • حلويات
  • مشروبات غازية
  • الأفضل اتباع نظام قريب من Low FODMAP حسب حالة المرض.

الخطوة الثانية، تنظيم حركة الجهاز الهضمي

  • علاج الإمساك فى حالة الإصابة به
  • شرب مياه كافية
  • تنظيم مواعيد الطعام، لأن بطء الهضم، يعطى فرصة أكبر لتكاثر البكتيريا.

الخطوة الثالثة، دعم البكتيريا النافعة بحذر

  • ليس كل بروبيوتيك يصح مع كل حالة
  • أحيانا نبدأ بمضادات طبيعية للبكتيريا
  • العلاج يجب أن يكون تدريجي ومناسب لكل شخص.
أعراض مرض السيبو وأسباب الإصابة به وطرق العلاج

أكلات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة في شهر واحد فقط

الجريدة الرسمية