الإمساك المزمن، أسبابه وعلاجه بطرق طبيعية وآمنة

18 حجم الخط

علاج الإمساك المزمن بطرق طبيعية وآمنة، يُعد الإمساك المزمن من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا، خاصة بين النساء، ويؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة والصحة العامة.





ويُعرّف الإمساك المزمن بأنه صعوبة أو قلة التبرز (أقل من ثلاث مرات أسبوعيًا) لمدة تمتد لعدة أسابيع أو أشهر، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بشعور بعدم الإفراغ الكامل، انتفاخ البطن، والآلام المعوية.



وعلى الرغم من توفر الأدوية الملينة، فإن الاعتماد عليها لفترات طويلة قد يسبب الكسل المعوي، لذلك يُفضل اللجوء إلى الطرق الطبيعية التي تعالج المشكلة من جذورها.



أسباب الإمساك المزمن



أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أنه قبل الحديث عن العلاج، من المهم فهم الأسباب الشائعة للإمساك المزمن، ومنها:



قلة تناول الألياف الغذائية.

نقص شرب الماء والسوائل.

قلة الحركة والنشاط البدني.

تجاهل الرغبة في التبرز.

التوتر والقلق المستمر.

التغيرات الهرمونية، خاصة عند النساء.

الاعتماد على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

بعض الحالات الصحية مثل القولون العصبي أو كسل الأمعاء.

علاج الإمساك المزمن بطرق طبيعية

أضافت الدكتورة هدى، أن فهم السبب يساعد على اختيار العلاج الطبيعي المناسب وتحقيق نتائج طويلة الأمد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

أولًا: تعديل النظام الغذائي

1. الإكثار من الألياف الطبيعية

الألياف هي العنصر الأساسي لعلاج الإمساك المزمن، لأنها تزيد من حجم البراز وتسهل حركته داخل الأمعاء. وتنقسم الألياف إلى ذائبة وغير ذائبة، وكلاهما ضروري.

أهم مصادر الألياف:

الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس.

الخضروات الغنية بالألياف مثل البروكلي والكوسة.

الفواكه مثل التفاح، الكمثرى، البرقوق، التين.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان، القمح الكامل، الأرز البني.

البقوليات مثل العدس، الفاصوليا، الحمص.

ينصح بزيادة الألياف تدريجيًا لتجنب الغازات والانتفاخ.

2. شرب الماء بانتظام

قلة شرب الماء من الأسباب الرئيسية للإمساك المزمن. فالألياف تحتاج إلى الماء لتؤدي وظيفتها بشكل فعال.

نصائح مهمة:

شرب 8–10 أكواب ماء يوميًا.

بدء اليوم بكوب ماء دافئ.

زيادة كمية السوائل في الطقس الحار أو عند زيادة الألياف.

ثانيًا: مشروبات طبيعية تساعد على التبرز



1. ماء دافئ مع الليمون

يساعد على تنشيط حركة الأمعاء عند تناوله صباحًا على معدة فارغة.

2. مشروب القراصيا (البرقوق المجفف)

القراصيا من أقوى العلاجات الطبيعية للإمساك، لاحتوائها على السوربيتول والألياف.

تُنقع 3–5 حبات في ماء دافئ طوال الليل وتشرب صباحًا.

3. اليانسون والشمر

تساعد هذه الأعشاب على تهدئة الأمعاء وتقليل الغازات وتحفيز الإخراج.

4. الزنجبيل

يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتقليل بطء حركة الأمعاء، خاصة عند تناوله كمشروب دافئ.

ثالثًا: الزيوت الطبيعية

1. زيت الزيتون

من أفضل العلاجات الطبيعية للإمساك المزمن، حيث يعمل كملين لطيف.

تؤخذ ملعقة كبيرة صباحًا على الريق.

2. زيت الخروع (بحذر)

فعال لكنه قوي، ولا يُنصح باستخدامه بشكل متكرر أو دون استشارة مختص.

رابعًا: الحركة والنشاط البدني

قلة الحركة تؤدي إلى بطء حركة الأمعاء، لذلك يُعد النشاط البدني عنصرًا أساسيًا في العلاج.

أنشطة مفيدة:

المشي لمدة 20–30 دقيقة يوميًا.

تمارين التمدد الخفيفة.

تمارين اليوجا التي تحفز الهضم.

تمارين التنفس العميق لتقليل التوتر.

أكلات تعالج الإمساك

خامسًا: تنظيم مواعيد التبرز

عدم تجاهل الرغبة في دخول الحمام.

تخصيص وقت يومي ثابت، ويفضل بعد الإفطار.

الجلوس بوضعية مريحة، ويمكن رفع القدمين قليلًا لتسهيل الإخراج.

سادسًا: دور التوتر والحالة النفسية

التوتر والقلق المستمر يؤثران بشكل مباشر على حركة الأمعاء، خاصة لدى النساء.

ممارسة التأمل أو الذكر.

تنظيم النوم.

تقليل الضغوط اليومية قدر الإمكان.

شرب مشروبات مهدئة مثل البابونج.

سابعًا: البروبيوتيك والأطعمة المخمرة

البكتيريا النافعة تلعب دورًا مهمًا في صحة الجهاز الهضمي.

مصادر طبيعية للبروبيوتيك:

الزبادي الطبيعي.

الكفير.

المخللات الطبيعية غير المصنعة.

تساعد هذه الأطعمة على تحسين حركة الأمعاء وتقليل الإمساك المزمن.

متى يجب استشارة الطبيب؟



رغم أن الطرق الطبيعية فعالة، إلا أنه يجب مراجعة الطبيب في الحالات التالية:

استمرار الإمساك لفترة طويلة دون تحسن.

وجود ألم شديد أو دم في البراز.

فقدان وزن غير مبرر.

الإمساك المصحوب بقيء أو حمى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.